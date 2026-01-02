Μενού

Δέσποινα Βανδή: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της και τον Μπισμπίκη - Έτσι υποδέχτηκε στα social το 2026

Σημαντικές στιγμές της προσωπικές και επαγγελματικές από τη χρονιά που έφυγε δημοσίευσε η τραγουδίστρια Δέσποινα Βανδή.

Δέσποινα Βανδή και Βασίλης Μπισμπίκης
Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης | Instagram/ desp1navandi
«Ευγνώμων» για κάθε στιγμή του 2025 η Δέσποινα Βανδή μπήκε στη νέα χρονιά με μια ανασκόπηση των όμορφων στιγμών που έζησε σε αυτή που έφυγε. 

Στιγμές επαγγελματικές, όπως η συνεργασία με τον Αργυρό ή το λανσάρισμα του beauty brand της, αλλά και προσωπικές, οι διακοπές στην Κρήτη στην αγκαλιά του αγαπημένου της Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά και η ορκωμοσία της κόρης της Μελίνας, η οποία αποφοίτησε το περασμένο καλοκαίρι από το Drama, Theatre & Dance του πανεπιστημίου Royal Holloway.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Ελληνίδα τραγουδίστρια περιλαμβάνεται και μια σπάνια κοινή φωτογραφία με τα δύο της παιδιά, τη Μελίνα και τον Γιώργο.

Δέσποινα Βανδή παιδιά
Η Δέσποινα Βανδή με τα παιδιά της, Μελίνα και Γιώργο | Instagram/ desp1navandi

 

