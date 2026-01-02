Δέσποινα Βανδή: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της και τον Μπισμπίκη - Έτσι υποδέχτηκε στα social το 2026

«Ευγνώμων» για κάθε στιγμή του 2025 η Δέσποινα Βανδή μπήκε στη νέα χρονιά με μια ανασκόπηση των όμορφων στιγμών που έζησε σε αυτή που έφυγε.

Στιγμές επαγγελματικές, όπως η συνεργασία με τον Αργυρό ή το λανσάρισμα του beauty brand της, αλλά και προσωπικές, οι διακοπές στην Κρήτη στην αγκαλιά του αγαπημένου της Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά και η ορκωμοσία της κόρης της Μελίνας, η οποία αποφοίτησε το περασμένο καλοκαίρι από το Drama, Theatre & Dance του πανεπιστημίου Royal Holloway.

Διαβάστε ακόμα: Νίκος Οικονομόπουλος: Η απάντηση στα δημοσιεύματα πως είναι σε σχέση με την κόρη της Βανδή

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Ελληνίδα τραγουδίστρια περιλαμβάνεται και μια σπάνια κοινή φωτογραφία με τα δύο της παιδιά, τη Μελίνα και τον Γιώργο.

Η Δέσποινα Βανδή με τα παιδιά της, Μελίνα και Γιώργο | Instagram/ desp1navandi