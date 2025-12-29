Νίκος Οικονομόπουλος: Η απάντηση στα δημοσιεύματα πως είναι σε σχέση με την κόρη της Βανδή

Διαμέσου στόματος Γιώργος Λιάγκα έστειλε την απάντησή του ο Νίκος Οικονομόπουλος σχετικά με δημοσίευμα που κυκλοφόρησε και τον ήθελε σε σχέση με την κόρη της Δέσποινας Βανδή, Μελίνα Νικολαΐδη.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα γνωστής εφημερίδας έγραφε χαρακτηριστικά πως: «Οι δυο τους γνωρίζονται αρκετά χρόνια, όμως τελευταία έχουν έρθει κοντά, αφού έχουν κοινούς φίλους και μοιράζονται πολλά από όσα τους απασχολούν. Η Μελίνα τον θαύμαζε από μικρή ως καλλιτέχνη και είχε διασκεδάσει αρκετές φορές στα μαγαζιά όπου εκείνος τραγουδούσε, όμως τώρα τον θαυμάζει και σαν άνθρωπο».

Ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος δεν έχει κρύψει τη φιλική σχέση που έχει με τον τραγουδιστή αποκάλυψε ότι επικοινώνησε μαζί του και ο τραγουδιστής διέψευσε πως έχει σχέση με την 21χρονη Μελίνα.

«Βγήκε το Σαββατοκύριακο μια υποτιθέμενη καινούργια σχέση ανάμεσα στον Νίκο Οικονομόπουλο και την Μελίνα Νικολαΐδη. Επειδή εγώ διατηρώ φιλική σχέση με τον Νίκο, επικοινώνησα μαζί του.

Πάντα διασταυρώνω τα θέματα πριν τα προβάλλουμε. Μου ξεκαθάρισε με κάθε τρόπο πως "Σε εξουσιοδοτώ να το πεις, δεν υπάρχει καμία σχέση με την Μελίνα, είναι φανταστικό σενάριο. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.

Ξέρω το κοριτσάκι από ανήλικο και έρχεται στο μαγαζί συνέχεια με την παρέα της. Δεν υπάρχει καμία, καμία περίπτωση να υπάρχει κάτι παραπάνω από μια σχέση γνωριμίας. Δεν υπάρχει καμία σχέση".

Με εξουσιοδότησε να το πω για να μην υπάρχει καμία παραφιλολογία. Ουδέποτε υπήρξε σχέση ανάμεσα στην Μελίνα Νικολαΐδη και τον Νίκο Οικονομόπουλο» ξεκαθάρισε ο Γιώργος Λιάγκας.