Η Δέσποινα Βανδή γιόρτασε την ονομαστική της εορτή ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στην Πάρο, έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της και τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη.

Ο ηθοποιός, μάλιστα, έδωσε μια… κρητική νότα στις διακοπές τους, τραγουδώντας μαντινάδες, με τη Δέσποινα Βανδή να σχολιάζει σε βίντεο: «Μπορεί να φύγαμε από την Κρήτη, αλλά η Κρήτη δεν έφυγε ποτέ από εμάς. Ψήνει και όλη η Πάρος ακούει κρητικά».

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε επίσης στο Instagram φωτογραφίες από τις στιγμές με τους αγαπημένους της, την 22χρονη κόρη της Μελίνα, τον 19χρονο γιο της Γιώργο και τον Βασίλη Μπισμπίκη.

«Χρόνια πολλά με υγεία σε όσους γιορτάζουν σήμερα!!! Αγάπη και χαρές μόνο!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.