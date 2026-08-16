Μενού

Δέσποινα Βανδή: Οικογενειακές στιγμές στην Πάρο και… μαντινάδες από τον Μπισμπίκη

Τον Δεκαπενταύγουστο γιόρτασε στην Πάρο η Δέσποινα Βανδή μαζί με τον αγαπημένο της Βασίλη Μπισμπίκη ο οποίος τραγούδησε και μερικές μαντινάδες.

Reader symbol
Newsroom
βανδη μπισμπικης
Instagram/desp1navandi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η Δέσποινα Βανδή γιόρτασε την ονομαστική της εορτή ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στην Πάρο, έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της και τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη.

Ο ηθοποιός, μάλιστα, έδωσε μια… κρητική νότα στις διακοπές τους, τραγουδώντας μαντινάδες, με τη Δέσποινα Βανδή να σχολιάζει σε βίντεο: «Μπορεί να φύγαμε από την Κρήτη, αλλά η Κρήτη δεν έφυγε ποτέ από εμάς. Ψήνει και όλη η Πάρος ακούει κρητικά».

 

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε επίσης στο Instagram φωτογραφίες από τις στιγμές με τους αγαπημένους της, την 22χρονη κόρη της Μελίνα, τον 19χρονο γιο της Γιώργο και τον Βασίλη Μπισμπίκη.

«Χρόνια πολλά με υγεία σε όσους γιορτάζουν σήμερα!!! Αγάπη και χαρές μόνο!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE