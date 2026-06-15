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Δέσποινα Βανδή: Κυκλοφόρησε το video clip για το ξεσηκωτικό «Να Μ'αγαπάς»

Η Δέσποινα Βανδή οπτικοποιεί το νέο της τραγούδι, με balkan ύφος, «Να Μ’ Αγαπάς» και δίνει εικόνα στο soundtrack του φετινού καλοκαιριού.

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Δέσποινα Βανδή Να Μ'αγαπάς βίντεο κλιπ
Η Δέσποινα Βανδή στο βίντεο κλιπ του «Να Μ'αγαπάς» | @Panik Records Tube & Despina Vandi - YouTube
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Το «Να Μ’ Αγαπάς» έρχεται στις οθόνες μας μέσα από ένα κινηματογραφικής αισθητικής video, με την πάντα εντυπωσιακή Δέσποινα Βανδή να δίνει το σύνθημα για μία αξέχαστη καλοκαιρινή νύχτα. Μέσα σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, γεμάτο χρώμα και σαγηνευτική ατμόσφαιρα, το video μεταφέρει την αίσθηση του έρωτα, της διασκέδασης και της ελευθερίας.

Το «Να Μ’ Αγαπάς», που κυκλοφορεί από την Panik Records, αποτελεί μια νέα μουσική πρόταση για την κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια καθώς είναι η πρώτη φορά στην πολυετή σπουδαία καριέρα της που παρουσιάζει ένα τραγούδι σε balkan ύφος.
 
Το τραγούδι υπογράφει στη μουσική και τους στίχους ο Λευτέρης Κιντάτος. Τη σκηνοθεσία του music video έκανε ο Γιώργος Μπενιουδάκης.

Βρείτε εδώ το «Να Μ’ Αγαπάς» στις streaming υπηρεσίες.

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