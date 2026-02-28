Διαζύγιο για την Pink μετά από 20 χρόνια γάμου; Τι απάντησε η ίδια

Η Pink μετά από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για οριστικό χωρισμό ύστερα από 20 χρόνια γάμου, επέλεξε να τοποθετηθεί με τον δικό της, αιχμηρό τρόπο και να απαντήσει δημόσια μέσα από ένα βίντεο στο Instagram προφίλ της.
«Όπως λέω πάντα. Αν δεν το ακούσετε από μένα, μην πιστεύετε τηo hype. Μείνετε συντονισμένοι όμως! Ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί μετά!?!» έγραψε στη λεζάντα.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Μαρία Καρυστιανού: Γιατί δεν μίλησε στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη - «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν»
- Ισραηλινά ΜΜΕ: Αναφορές ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός
- Η μοναδική αγνοούμενη των Τεμπών: Πώς «μπάζωσαν» την ιστορία της Εριέττας Μόλχο
- Καταγγελία Θοδωρή Ελευθεριάδη: «Οι αστυνομικοί με απείλησαν με προσαγωγή ενώ γνωρίζουν ποιος είμαι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.