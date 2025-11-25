Diddy: Αγνώριστος με άσπρα μαλλιά και μούσια - Οι πρώτες εικόνες μέσα από τη φυλακή

Σοκάρουν οι πρώτες εικόνες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τον Diddy μέσα από την φυλακή, οι οποίες αποκαλύπτουν ριζικές αλλαγές στην εμφάνιση του διάσημου ράπερ, που καταδικάστηκε για αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Diddy φορώντας γκρί πουλόβερ και ασορτί φόρμα φαίνεται να είναι φανερά αδυνατισμένος με άσπρα μαλλιά και μούσια ενώ χαμογελάει σε συγκρατούμενο του από την ομοσπονδιακή φυλακή του Νιου Τζέρσι Fort Dix, στην οποία κρατείται.

Sean "Diddy" Combs, who is serving a 50-month sentence for prostitution-related convictions, was pictured in a gray pullover and matching sweatpants in his first video from federal prison. https://t.co/CbE0PhxTyU pic.twitter.com/u9Ws9Bc4Nw — E! News (@enews) November 25, 2025

Σε άλλο βίντεο, ο 56χρονος πρώην ράπερ φορούσε την ίδια φόρμα φυλακής αλλά και ένα σκούρο σακάκι με έναν κίτρινο σκούφο, όσο εργαζόταν στη βιβλιοθήκη του παρεκκλησίου.

Sean "Diddy" Combs, who is serving a 50-month sentence for prostitution-related convictions, was pictured in a gray pullover and matching sweatpants in his first video from federal prison. https://t.co/CbE0PhxTyU pic.twitter.com/u9Ws9Bc4Nw — E! News (@enews) November 25, 2025

Ο Diddy μεταφέρθηκε στις φυλακές χαμηλής ασφαλείας του Νιου Τζέρσεϊ από το Κέντρο Κράτησης Metropolitan στη Νέα Υόρκη πρόσφατα, αφού το αιτήθηκε ισχυριζόμενος πως θέλει να παρακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης.

Η αποφυλάκισή του είναι προγραμματισμένη για τις 4 Ιουνίου 2028, σύμφωνα με αρχεία του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών.