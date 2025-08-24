Δημήτρης Κωνσταντάρας: «Κάτι ξεριζώθηκε» - Το συγκινητικό «αντίο» από τον γιο του Λάμπρο

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας πέθανε σε ηλικία 79 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής (24/8) και ο γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε πριν από λίγη ώρα μια συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, όπου έγραψε:

Διαβάστε ακόμα: Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας

«Δεν το πιστεύω, μπαμπά μου, ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο.

Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου.

Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα απο τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge.

Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δύο χρόνια.

Σε λίγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια.

Κάτι ξεριζώθηκε.

Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ.

Σε ευχαριστούμε για όλα

Σ' αγαπάμε, Παυλίνα Λάμπρος και μαμά».