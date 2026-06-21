Δημήτρης Λάλος: Απαντά για πρώτη φορά στις φήμες για σύμφωνο συμβίωσης με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου

Ο ηθοποιός Δημήτρης Λάλος απάντησε, για πρώτη φορά, στα δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τη σύντροφό του, Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Οι δυό ηθοποιοί γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς «Σασμός» και μετά το τέλος των γυρισμάτων δημοσιοποίησαν τη σχέση τους.

Τον τελευταίο καιρό υπάρχει έντονη φημολογία ότι έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης.

Ο Δημήτρης Λάλος, όμως, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Real Life» διέψευσε τα όσα ακούγονται.

«Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δεν υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης» δήλωσε, ειδικότερα.

Η συνέντευξη του Δημήτρη Λάλου στο Real Life

Σημειώνεται πως τη φετινή σεζόν, ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου βρέθηκαν ξανά μαζί τηλεοπτικά, στη σειρά «Μια νύχτα μόνο».

«Τα γυρίσματα της σειράς έχουν ολοκληρωθεί και αυτό το διάστημα ξεκουραζόμαστε. Μετά θα δούμε πότε και πού θα πάμε διακοπές. Όσο για τα επόμενα επαγγελματικά δρώμενα, σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις» είπε ο ηθοποιός στην ίδια συνέντευξη.