Μαριλίτα Λαμπροπούλου - Δημήτρης Λάλος: «Η σχέση μας είχε δυσκολίες και ευκολίες»

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στη νέα σειρά του Mega, με τίτλο «Μια νύχτα Μόνο», βρέθηκαν σήμερα Δευτέρα (29/9) στο πλατό του «Buongiorno» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν τόσο στη συνεργασία τους όσο και στη σχέση τους, λέγοντας πως τους αρέσει πολύ να δουλεύουν μαζί.

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί από την παραγωγή μέχρι τους συνεργάτες μας, είναι ακριβώς αυτό που περιμέναμε και αυτό που θέλαμε. Ήμασταν για μία χρονιά χώρια με τη Μαριλίτα μετά τον "Σασμό" και ανυπομονούσαμε να βρεθεί μία ωραία σειρά θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε και να είμαστε και οι δύο μαζί. Το θέλαμε», είπε αρχικά ο Δημήτρης Λάλος.

«Με τον Δημήτρη όταν παίζουμε μαζί, πάντα νιώθουμε ότι κάτι συμβαίνει», εξομολογήθηκε από πλευράς της η Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

«Τα εμπόδια τρέφουν το πάθος, άρα όλα γιγαντώνονται στην οθόνη. Στη ζωή πιστεύω όμως ότι ο αληθινός έρωτας δεν χτίζεται με βάση τα εμπόδια. Δεν είναι απαραίτητο να πονέσεις, αλλά καμιά φορά μπορεί να σε κάνει να το συνειδητοποιήσεις», ανέφερε στη συνέχεια η Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Σε ερώτηση της Φαίης Σκορδά που αφορούσε τη σχέση τους στη ζωή, η γνωστή ηθοποιός έδειξε να έρχεται σε αμήχανη θέση και τότε ο Δημήτρης Λάλος απάντησε:

«Η σχέση μας είχε δυσκολίες και ευκολίες και όμορφα πράγματα. Η ζωή δεν είναι μία περιπέτεια άλλωστε; Δεν πρέπει να ζούμε την κάθε μας στιγμή και να πράττουμε όπως νιώθουμε;».

«Είμαστε άνθρωποι που όταν κάτι είναι πολύ αληθινό και πάρα πολύ δυνατό και το λέει η καρδιά μας, θεωρούμε ότι είναι και το σωστό να γίνει», δήλωσε η Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

«Κάποια πράγματα είναι αναπόφευκτα», συμπλήρωσε ο Δημήτρης Λάλος και τόνισε ότι «είναι ωραίο να δουλεύεις με ανθρώπους που αγαπάς και κατανοείς».