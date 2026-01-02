Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος υποδέχτηκαν το νέο έτος με χορό και συγκεκριμένα με το Ξανά Μανά της Άννας Βίσση.

Οι δύο γνωστοί ηθοποιοί που είναι ζευγάρι στη ζωή και τους οποίους φέτος βλέπουμε στη σειρά του Mega «Μια Νύχτα Μόνο» ως Αρετή και Οδυσσέα να ζουν έναν μεγάλο έρωτα, πέρασαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και μοιράστηκαν στιγμές με τους followers τους.

Έτσι, σε βίντεο που πόσταρε η Μαριλίτα Λαμπροπούλου στο προφίλ της στο Instagram, βλέπουμε την ίδια και τον Δημήτρη Λάλο να χορεύουν το ανεβαστικό τραγούδι «Ξανά Μανά» της Άννας Βίσση με τους fan τους να σχολιάζουν το «τρελό mood», ενώ τα κοπλιμέντα έπεσαν «βροχή».

Δεν έλειψαν και σχόλια τύπου «νόμιζα ότι είναι AI» που από μια άποψη μπορούμε να τα καταλάβουμε εάν παρασυρθεί κανείς από την εικόνα που έχει από τις δραματικές σειρές στις οποίες πρωταγωνιστούν η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση.

Από πλευράς του ο Δημήτρης Λάλος ανέβασε στο προφίλ του μια τρυφερή φωτογραφία που βλέπουμε τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου στην αγκαλιά του και έγραψε: «Περιμένοντας να υποδεχτούμε τον καινούργιο χρόνο. .. Καλή χρονιά σε όλους με αγάπη».