Δημήτρης Μοθωναίος: «Έκανα γυμνισμό φέτος στην Ανάφη και με χαιρέτησαν κάποιες κυρίες»

Ο Δημήτρης Μοθωναίος μίλησε στην κάμερα του Happy Day κατά τη διάρκεια εκδήλωσης και ρωτήθηκε για το αν συνεχίζει να κάνει γυμνισμό ακόμα και τώρα που είναι αναγνωρίσιμος, δεδομένου ότι αρκετοί συνάδελφοί του διστάζουν να κάνουν κάτι τέτοιο μόλις γίνουν γνωστοί στο ευρύ κοινό.

Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε ότι εκείνος δεν έχει τέτοια προβλήματα και συνεχίζει να κάνει γυμνισμό, αποκαλύπτοντας πως φέτος έκανε στην Ανάφη στις αρχές του καλοκαιριού και μάλιστα τον χαιρέτησαν και κάποιες κυρίες που τον αναγνώρισαν στην παραλία.

«Έκανα γυμνισμό φέτος στην Ανάφη και με χαιρέτησαν κιόλας. Δεν έχω τέτοια θέματα εγώ. Ήρθαν κάποιες κυρίες και με χαιρέτησαν. Εγώ πήγα στην αρχή του καλοκαιριού στην Ανάφη, που ήταν πιο οικογενειακή κατάσταση, και με χαιρέτησαν κάποιες κυρίες», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Μοθωναίος.



