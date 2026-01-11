Δημήτρης Πανόπουλος για το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη: «Καμία χαιρεκακία»

Το ξαφνικό φινάλε της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη σχολίασε από τον καναπέ της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» ο Δημήτρης Πανόπουλος ο οποίος είχε παρουσιάσει τους Weekenders στον σταθμό του ΑΝΤ1 μαζί με τον Θανάση Πάτρα. Πώς σχολίασε το γεγονός πως η φετινή της προσπάθεια στον ΑΝΤ1 κόπηκε από τον σταθμό;

«Είναι κρίμα να κόβεται μια εκπομπή στη μέση. Αυτό που είπα και τόνισα ήταν ότι ήταν άσχημο να βλέπω τον εαυτό μου κάθε εβδομάδα στην τηλεόραση με τον τίτλο “κόβεται ή όχι η εκπομπή”. Αυτά αντιμετώπισα πέρυσι και με καμία χαιρεκακία δεν αντιμετωπίζω την πραγματικότητα σήμερα.

Είναι ευχάριστο να πηγαίνουν οι εκπομπές καλά και δυσάρεστο να μένουν στη μέση. Ό,τι περάσαμε, το περνάνε άνθρωποι φέτος και θα το περάσουν άνθρωποι στο μέλλον. Χρειάζεται σεβασμός στους συναδέλφους. Δεν είπα κάτι φοβερό», είπε αρχικά ο Δημήτρης Πανόπουλος.

«Εμείς βρήκαμε δυναμισμό από τον Μάρτιο και μετά. Το κανάλι ήθελε λίγο πιο καλά νούμερα κι είμαι σίγουρος αν συνεχίζαμε θα πηγαίναμε καλύτερα. Η Μπέττυ Μαγγίρα είχε βάλει έναν συγκεκριμένο πήχη, πήγαμε εμείς αλλάζοντας τη θεματολογία και μεγαλώνοντας την εκπομπή συν την ενημέρωση που δεν είχε η Μπέττυ.

Το κερδίσαμε αυτό το στοίχημα και νομίζω ότι ήμασταν αξιοπρεπέστατοι στην ενημέρωση. Ο πήχης παρέμεινε στο ίδιο σημείο. Ήμασταν κοντά στο 10%. Ήρθε μια τρίτη εκπομπή που δεν έπιασε αυτόν τον πήχη. Μπορεί να είναι άδικο που δεν την άφησαν να ολοκληρώσει τη σεζόν και να δείξει τη δυναμική της», ανέφερε.