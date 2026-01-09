Η Κατερίνα Καραβάτου επιστρέφει στον «αέρα» του ΑΝΤ1: Ποια ζώνη αναλαμβάνει

Η πρόωρη ολοκλήρωση της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη συνδέεται πλέον άμεσα με την τηλεοπτική επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου. Η παρουσιάστρια ανανέωσε το φθινόπωρο του 2025 το συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1 και στη συνέχεια ακολούθησε η σχετική ανακοίνωση χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται το χρονικό σημείο έναρξης της νέας συνεργασίας αλλά και ο τρόπος αξιοποίησης της έμπειρης οικοδέσποινας.

Η Κατερίνα Καραβάτου θα αναλάβει όπως όλα δείχνουν την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου με την έναρξη ωστόσο να μετατοπίζεται λίγο αργότερα από τις 8.30 που έβγαινε στον «αέρα» το «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Ερωτηματικό παραμένει εάν θα διατηρηθεί ο τίτλος της εκπομπής ή ο σταθμός από κοινού με την παρουσιάστρια θα προχωρήσει σε αλλαγή. Είναι βέβαιο πως πρόσωπα από την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη που είχαν άλλωστε παρουσία και στο «Καλοκαίρι Παρέα» μπροστά και πίσω από τις κάμερες θα αξιοποιηθούν και στην καινούργια εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου.

Αν και από τον ΑΝΤ1 δεν υπάρχει ακόμη καμία επίσημη ανακοίνωση για το θέμα θεωρείται πως η τηλεοπτική επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Φεβρουάριο.

Και ναι μεν φαβορί είναι η πρωινή ζώνη με πιθανή ώρα έναρξης κάπου μεταξύ 9.30 – 10.00 ωστόσο – αν και με πολύ μικρές πιθανότητες – δεν μπορεί να αποκλειστεί το σενάριο κλεισίματος της πρωινής ζώνης ταυτόχρονα με άνοιγμα της μεσημεριανής. Τις επόμενες ημέρες οι λεπτομέρειες θα αποφασιστούν σε συνάντηση που θα έχει με τα στελέχη του ΑΝΤ1 η Κατερίνα Καραβάτου.