Στην πολυσυζητημένη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφεν Νόλαν συμμετέχει η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου. Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας μοιράστηκε μέσα από το προφίλ του στο Instagram φωτογραφίες με την Άρια με ρούχα εποχής και μίλησε για το θάρρος και την αποφασιστικότητά της.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Παπανικολάου αναφέρθηκε και στην απόφαση που κλήθηκαν να πάρουν οικογενειακά για τη συμμετοχή της, καθώς η Άρια Παπανικολάου βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Στήριξαν την επιθυμία της να δοκιμαστεί στον χώρο της υποκριτικής και εκείνη έκανε το όνειρό της πραγματικότητα για ακόμα μια φορά.

Αφού έχει λάβει μέρος και στην ταινία The Riders με τον Μπραντ Πιτ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημήτρη Παπανικολάου

«Χθες είχαμε την χαρά, να είμαστε καλεσμένοι στην πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν στο The Mall Athens και ευχαριστούμε για αυτό τους @tanweergreece & @davlas_pr. Υπήρχε και ένας βαθύτερος λόγος.

Σήμερα μοιραζόμαστε στιγμές, όχι μόνο από τη χθεσινή βραδιά, αλλά (μετά από άδεια) και από την συμμετοχή της πρέσβειρας του @ekkomed_gr @christopoulosgr για ανθρώπους με νευροδιαφορετικότητα @ariapapanikolaou

Πριν να φτάσουμε στο σήμερα, τις ημέρες των γυρισμάτων, με τη σύζυγό μου @eliariela είχαμε την συζήτηση, αν πρέπει να δώσουμε το πράσινο φως ή όχι,να ανέβει νύχτα όπως ήταν αρχικά το πλάνο και με σανδάλια (εποχής) που μπορεί να γλιστράγανε, στο κάστρο της Ακροκορίνθου.

Είναι φορές που γονείς σαν και εμάς συχνά προσπαθούν να ισορροπήσουν σε μια τραμπάλα, μεταξύ του δεν σου κόβω τα φτερά και του δεν θα γίνω ανεύθυνος, για την ασφάλεια σου.

Η Άρια με το θάρρος πλέον που την διακρίνει, αλλά και με την λατρεία που έχει για την μυθολογία, μας έλεγε μην ανησυχείτε θα είμαι μια χαρά.

Τελικά χρειάστηκε να ανέβει στο Κάστρο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μου δόθηκε στη συνέχεια άδεια να φτάσω ως τη <βάση> των γυρισμάτων, ο Κρίστοφερ Νόλαν @christophernolann ήταν εκεί, μερικοί από τους χολιγουντιανούς ηθοποιούς ήταν εκεί, αλλά δεν θα μοιραστώ κάτι επιπλέον σεβόμενος την παραγωγή και την εμπιστοσύνη, να βρεθώ εκείνη την ημέρα στα γυρίσματα»





