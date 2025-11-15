Δημήτρης Σταρόβας: «Με την απώλεια κιλών έχεις οπτική επαφή με σημεία του σώματος που δεν μπορούσες να δεις πριν»

Ο Δημήτρης Σταρόβας ήταν το Σάββατο καλεσμένος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Ζω καλά» που προβάλλεται από τον ΣΚΑΪ. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του η πρόσφατη περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε, αλλά και για τη σημαντική απώλεια κιλών που άλλαξε την καθημερινότητά του.

«Προχθές πήγαμε με την παράσταση στην Κω και στη Ρόδο και για πρώτη φορά, μετά από δεκαετίες, δεν ζήτησα επέκταση για τη ζώνη στο αεροπλάνο.

Κούμπωσε και η χαρά μου δεν περιγράφεται», αποκάλυψε συγκινημένος.

Στη συνέχεια τόνισε πως η απώλεια βάρους δεν επηρεάζει μόνο την εμφάνιση αλλά και την ψυχολογία: «Με την απώλεια των κιλών αλλάζει η ψυχολογία.

Πέρα από τα σχόλια, αλλάζει και σε πρακτικά πράγματα. Έχεις οπτική επαφή με σημεία του σώματος που δεν μπορούσες να δεις πριν».

Με χιούμορ αλλά και βαθιά συγκίνηση, ο Δημήτρης Σταρόβας πρόσθεσε: «Σκέφτηκα κάτι και θα προσθέσω δυο λέξεις στον τίτλο της εκπομπής. Πάλι καλά που ζω! Μετά από το εγκεφαλικό, μπορώ να πω ότι ζω καλά πλέον».