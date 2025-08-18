Δημήτρης Σταρόβας: «Στην αρχή δεν μπορούσα να πω ούτε λέξη - Δεν θέλω να με λυπούνται»

Ο Δημήτρης Σταρόβας βρέθηκε σήμερα (18/8) στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» με αφορμή τη συμμετοχή του στην παράσταση «Εκείνος και Εκείνος» και αναφέρθηκε στην επιστροφή του στη σκηνή μετά το εγκεφαλικό που είχε υποστεί πριν από έναν χρόνο, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη συνέχεια κατά την ανάρρωσή του με τον ίδιο να μην κρύβει ότι είχε υπερεκτιμήσει τον χρόνο που θα χρειαζόταν.

«Στην πρώτη πρόβα είπα στον Ρήγα "βρες κάποιον άλλον", απελπίστηκα. Όμως με βοήθησε και βρήκαμε έναν τρόπο να το προσαρμόσουμε στον ρόλο τον τρόπο της ομιλίας και μου βγήκε σε καλό», εξομολογήθηκε αρχικά ο Δημήτρης Σταρόβας δίχως να κρύψει πως η παράσταση τον βοήθησε στην ανάρρωσή του.

«Στην αρχή δεν μπορούσα να πω ούτε λέξη ούτε ήχο. Από το 0% στο 30% πας σε έναν μήνα και είχα μπει στο λούκι ότι σε έξι μήνες θα είμαι εντάξει. Τώρα που είμαι στο 70%, για να φτάσω στο 75% θέλει πολλή δουλειά. Η πρόοδος είναι μικρή όσο πλησιάζεις το τέλος», είπε ο γνωστός ηθοποιός.

Αναφερόμενος στη μεγάλη αγάπη και στήριξη που πήρε από το κοινό με αφορμή την περιπέτεια της υγείας του, ο Δημήτρης Σταρόβας δήλωσε:

«Έχω την εντύπωση ότι αν βγω στην σκηνή και πω "γεια σας, σας έχω γραμμένους στα παλιά μου τα παπούτσια" και φύγω θα με χειροκροτήσουν, μου δικαιολογούν τα πάντα.

Σκεφτόμουν την επάνοδο στη δουλειά. Έλεγα ότι δεν θέλω να με λυπούνται, να νιώθουν άσχημα. Τελικά και στις παραστάσεις των Άγαμων τον χειμώνα, στην αρχή ήταν σφιγμένο το κοινό και στο τέλος ήταν λυτρωμένο, γιατί το διακωμωδούσαμε και μετά φεύγει λυτρωμένος ο κόσμος/

Μάλιστα, δεν έκρυψε ότι ακόμα και σήμερα - έναν χρόνο μετά - πολλοί άνθρωποι τον σταματάνε στον δρόμο και του λένε ότι επηρεάστηκαν από την ιστορία του, έκοψαν το τσιγάρο ή πήγαν να κανουν εξετάσεις.

«Καθημερινά στον δρόμο, ακόμα και τώρα, πολύς κόσμος με βλέπει και μου λέει ότι επηρεάστηκαν από την ιστορία μου, μου λένε ότι έκοψαν το τσιγάρο και πήγαν και έκαναν εξετάσεις. Αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Σωματικά είμαι σαν 30 χρονών», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Σταρόβας.