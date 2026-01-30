«Δίνω αμοιβή!»: Τι ψάχνει μανιωδώς ο Δημήτρης Σταρόβας και δεν μπορεί να βρει εδώ και χρόνια

Ο Δημήτρης Σταρόβας μίλησε στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» για τη χαμένη φωτογράφηση στο Playboy, την οποία αναζητά ακόμη και προσφέρει αμοιβή σε όποιον τη βρει.

Παράλληλα, αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες από την πρώτη του συνεργασία με τον Λάκη Λαζόπουλο, περιγράφοντας το επικό τηλεφώνημα που τον έφερε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα μέσα σε λίγες ώρες για ένα γύρισμα 26 ωρών.

«Φορούσα ένα κίτρινο μαγιό»: Η χαμένη φωτογράφηση στο Playboy

Ο αγαπημένος μουσικός και performer αποκάλυψε ότι είχε ποζάρει για το περιοδικό, σε μια φωτογράφηση που –όπως είπε– δεν έχει καν ο ίδιος στα χέρια του.

«Έχω κάνει φωτογράφηση για το Playboy, φορούσα ένα κίτρινο μαγιό. Δεν ήταν εξώφυλλο, ήταν σε μία πισίνα.

Δεν την έχω τη φωτογραφία, δίνω αμοιβή σε όποιον τη βρει», είπε με χιούμορ, προσθέτοντας πως τότε δεν υπήρχε YouTube ή διαδίκτυο ώστε να μείνει αρχείο.

Σήμερα, όπως σχολίασε, με την τεχνητή νοημοσύνη «κινδυνεύουμε να γίνει fake», γι’ αυτό και πιστεύει πως μόνο κάποιος συλλέκτης ίσως έχει το αυθεντικό τεύχος.

Η πρώτη γνωριμία με τον Λάκη Λαζόπουλο

Ο Σταρόβας μίλησε και για την πρώτη φορά που συνάντησε τον Λάκη Λαζόπουλο – μια γνωριμία που έμελλε να εξελιχθεί σε συνεργασία-σταθμό.

«Ο Λάκης είναι μια κατηγορία μόνος του», είπε χαρακτηριστικά. Η πρώτη τους επαφή έγινε μετά από εμφάνιση του Γιώργου Νταλάρα στο Αττικό, ενώ την επόμενη χρονιά, όταν οι Άγαμοι Θύται έπαιζαν μόνοι τους, ο Λαζόπουλος ζήτησε να τους γνωρίσει.

Το τηλεφώνημα που άλλαξε τα πάντα

Η πιο κινηματογραφική στιγμή της αφήγησης ήταν το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Λαζόπουλο για το πρώτο επεισόδιο που θα γύριζαν στη Θεσσαλονίκη.

Ο Σταρόβας θυμάται: «Με πήρε μία η ώρα το μεσημέρι, ήμουνα στη Θεσσαλονίκη και μου λέει “μπορείς να έρθεις στην Αθήνα;”. Λέω “όχι”. “Πότε;” μου λέει. “Τώρα”.»

Και κάπως έτσι, μέσα σε λίγες ώρες, βρέθηκε στο αεροπλάνο των 16:00, στην Παιανία στις 17:30 και στο γύρισμα που κράτησε… 26 ολόκληρες ώρες.