Διονύσης Σαββόπουλος: Κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ μετά τον θάνατό του - Ποιοι συμμετέχουν

Το πρώτο άλμπουμ μετά το θάνατο του μεγάλου καλλιτέχνη, Διονύση Σαββόπουλου είναι γεγονός και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 12 Νοεμβρίου, περιλαμβάνοντας επανεκτελέσεις από διάσημους Έλληνες τραγουδιστές, από την Klavdia μέχρι τον Γιάννη Ζουγανέλη.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες της εκπομπής Weekend Live του ΣΚΑΪ, την παραγωγή του άλμπουμ «Ροκ του Μέλλοντός μας» αναλαμβάνει η δισκογραφική Panic Records σε επιμέλεια του Ορέστη Πλακίδη, στενού συνεργάτη του Διονύση Σαββόπουλου και σπουδαίου ενορχηστρωτή της γενιάς του.

Η δισκογραφία θα περιλαμβάνει 16 επανεκτελέσεις εμβληματικών τραγουδιών που θα ερμηνεύσουν ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Klavdia, ο Μανώλης Φάμελος και ο Πάνος Μουζουράκης ενώ σε δύο από αυτά θα ακούσουμε και τη φωνή του ίδιου του Σαββόπουλου.

Το άλμπουμ, όπως αποκαλύπτουν οι ίδιες πηγές, θα κυκλοφορήσει αρχικά ψηφιακά, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμο και σε CD. Στη συνέχεια θα κυκλοφορήσει σε βινύλιο προσδίδοντας μια συλλεκτική αξία.

Ζουγανέλης: «Ο Διονύσης Σαββόπουλος μας έχει αφήσει μια μεγάλη προίκα»

Ο Γιάννης Ζουγανέλης εμφανίστηκε στην εκπομπή μιλώντας για το νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει, στο οποίο θα συμμετάσχει τονίζοντας πως ήταν κάτι που ετοιμαζόταν καιρό πριν τον θάνατο του καλλιτέχνη και είχε «εγκριθεί και υποστηριχθεί από τον ίδιο».

«Η δουλειά αυτή ξεκίνησε πριν δύο χρόνια περίπου, με την έγκριση και τη συμπαράσταση του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος πολύ ιδιότυπος, ιδιόμορφος. Ο Ορέστης Πλακίδης είναι ίσως ένας από τους πιο καλούς και σύγχρονους μουσικούς, σκηνοθέτες και ενορχηστρωτές.

Όπως αποκάλυψε: «Στο δίσκο, εγώ θα είμαι στο κομμάτι "Ο Πολιτευτής". Είναι μια πάρα πολύ ωραία και ξεχωριστή, μοντέρνα δουλειά»

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος μας έχει αφήσει μια μεγάλη προίκα και είναι παρόν με τη προίκα του», είπε χαρακτηριστικά.

Διονύσης Σαββόπουλος: Το ιδιόχειρο σημείωμα

Στο Weekend Live προβλήθηκε και ένα ιδιόχειρο σημείωμα του ίδιου του Σαββόπουλου, ο οποίος εξέφραζε την ευγνωμοσύνη του προς όλους εκείνους που δούλεψαν για το άλμπουμ.

«Με συγκινεί Ορέστη μου που καταγίνεσαι με τα κομμάτια μου τόσα χρόνια. Πολύ σε ευχαριστώ. Ολόκληρο το άλμπουμ έβγαλες με τις μερακλίδικες διασκευές σου. Ευχαριστώ ολοψύχως και τους νέους συναδέλφους που τραγουδάνε τα τραγούδια μου σε αυτό το άλμπουμ με τον τρόπο τους. Τους δίνουν νέο αέρα, έτσι είναι το σωστό», έγραψε χαρακτηριστικά ενώ ευχαρίστησε και την εταιρεία που θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ.