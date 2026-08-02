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Double date στις Κυκλάδες: Ζαχαρέα και Μεσσαροπούλου ψηφίζουν Τήνο για τις διακοπές τους

Διακοπές στην Τήνο για τη Μάρα Ζαχαρέα και τον Ρουσόπουλο. Στην παρέα τους η Τίνα Μεσσαροπούλου με τον σύζυγό της, Μυλωνάκη.

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Μάρα Ζαχαρέα | Ndp
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Τις ομορφιές των Κυκλάδων επέλεξαν για ακόμη ένα καλοκαίρι η Μάρα Ζαχαρέα και ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, βάζοντας πλώρη αυτή τη φορά για το γραφικό νησί  της Τήνου.

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Το αγαπημένο ζευγάρι, έχοντας αφήσει πίσω τις απαιτητικές επαγγελματικές του υποχρεώσεις, φαίνεται πως έχει ανάγκη από απόλυτη χαλάρωση, αλλά δεν απολαμβάνει μόνο του αυτές τις ξέγνοιαστες στιγμές.

Στην καλοκαιρινή τους εξόρμηση τους συνοδεύουν η γνωστή δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου, μαζί με τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη. Την αποκάλυψη της κοινής τους απόδρασης έκανε η ίδια η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του STAR μέσα από τα social media.

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