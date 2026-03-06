Έγινε πατέρας ο Χρήστος Χολίδης: Οι φωτογραφίες από το μαιευτήριο

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο τραγουδιστής Χρήστος Χολίδης. Η εγκυμοσύνης της συζύγου του Κατερίνας Γκιουζέλη είχε παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο ερχομός του γιου τους έγινε γνωστός κατά τη εξιτήριο της Κατερίνας Γκιουζέλη από το μαιευτήριο στο οποίο έφερε στη ζωή τον γιο τους.

Διαβάστε ακόμα: Χρήστος Χολίδης: Ο πατέρας μου έχασε τα νεφρά του εξαιτίας του κορονοϊού

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2022 και το περασμένο καλοκαίρι παντρεύτηκε σε κτήμα στην Κερατέα με αγαπημένους φίλους και συγγενείς να βρίσκονται στο πλευρό τους.

Ερωτηθείς για το αν θα ήθελε να γίνει πατέρας ο Χρήστος Χολίδης είχε δηλώσει στο παρελθόν: «Πάντως, θα γίνω και αυστηρός πατέρας. Και αυτό το λέω επειδή και έχω ζήσει, αλλά και έχουν δει πολλά τα µάτια µου. Οπότε θα τρέμω μήπως πάθουν κάτι τα παιδιά µου» είχε πει σε συνέντευξή του.