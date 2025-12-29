«Είχα φιλήσει και αγόρια και κορίτσια»: Η Κέιτ Γουίνσλετ μιλά για τις πρώτες της εμπειρίες στην εφηβεία

Σε μια προσωπική αποκάλυψη προχώρησε η Κέιτ Γουίνσλετ μιλώντας σε podcast για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο δραματικό θρίλερ του Πίτερ Τζάκσον «Heavenly Creatures» (1994). Η ταινία αφηγείται την ιστορία δύο εφήβων —την ίδια και τη Μέλανι Λίνσκι— που αναπτύσσουν μια επικίνδυνα εμμονική φιλία.

Ερωτηθείσα για τα κοινά στοιχεία που έφερε ως άνθρωπος με αυτό τον ρόλο, η Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε ότι οι «πρώτες προσωπικές εμπειρίες» της ως έφηβη ήταν «με κορίτσια», κάτι που τη βοήθησε να κατανοήσει τη «βαθιά, έντονη σύνδεση» που βρίσκεται στον πυρήνα της ταινίας.

«Θα μοιραστώ κάτι που δεν έχω ξαναπεί. Κάποιες από τις πρώτες προσωπικές μου εμπειρίες, όταν ήμουν πολύ μικρή, ήταν στην πραγματικότητα με κορίτσια», είπε η Γουίνσλετ. «Είχα φιλήσει μερικά κορίτσια και είχα φιλήσει και μερικά αγόρια, αλλά δεν ακόμη ξεκαθαρίσει τίποτα».

Πρόσθεσε: «Σε εκείνο το στάδιο της ζωής μου ήμουν σίγουρα περίεργη και νομίζω ότι υπήρχε κάτι στη βαθιά, έντονη σύνδεση που είχαν αυτές οι δύο γυναίκες και που την καταλάβαινα σε βάθος. Βυθίστηκα αμέσως στη δίνη του κόσμου τους, ο οποίος προφανώς κατέληξε να είναι τρομερά καταστροφικός και για τις δύο, καθώς είχαν μεγάλες ανασφάλειες και ευαισθησίες».

Αργότερα, η Γουίνσλετ εξήγησε ότι, παρότι «δεν μπορούσε να κατανοήσει πραγματικά» τα πιο σκοτεινά στοιχεία της ταινίας, ένιωθε βαθιά σύνδεση με τους ισχυρούς προσωπικούς δεσμούς που μπορούν να δημιουργηθούν όταν κάποιος είναι νέος και «ευάλωτος».

Το «Heavenly Creatures» αποτέλεσε τον ρόλο που την καθιέρωσε. Η ίδια είπε στο «Team Deakins» ότι «δεν είχε ποτέ κρατήσει κινηματογραφικό σενάριο» πριν από την οντισιόν για την ταινία. Ήταν επίσης η πρώτη απόπειρα του Τζάκσον στο δράμα. Πριν σκηνοθετήσει το «Heavenly Creatures», το έργο του περιλάμβανε ταινίες τρόμου όπως τα «Bad Taste» και «Dead Alive», καθώς και τη μαύρη κωμωδία «Meet the Feebles».

Στα χρόνια που ακολούθησαν το «Heavenly Creatures», η Γουίνσλετ πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Sense and Sensibility», «Jude» και «Hamlet», πριν κερδίσει τον ρόλο στον «Τιτανικό» το 1997.