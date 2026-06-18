Το ατύχημα της Καραμήτρου και το σοκ του Στραβελάκη από την έκρηξη: «Αν ήσουν λίγο πιο κει..»

Η Μίνα Καραμήτρου εμφανίστηκε κανονικά στη θέση της σήμερα Πέμπτη (18/6) στο «10 Παντού» παρά τον τραυματισμό της χθες στον προαύλιο χώρο του Open TV όταν μια μονάδα κλιματιστικού εξερράγη με αποτέλεσμα η δημοσιογράφος να παρασυρθεί απότο ωστικό κύμα και να τραυματιστεί από θραύσματα μετάλλων.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και σήμερα (18/6) εμφανίστηκε στην πρωινή εκπομπή του Open με τον Νίκο Στραβελάκη να μην της κρύβει πως τρόμαξε χθες.

Στραβελάκης: «Επειδή αυτό που είδα χθες... Παναγία μου... Τελειώνει η εκπομπή, σκάει σαν βόμβα το κλιματιστικό, φεύγει η Μίνα...

Καραμήτρου: Έλα, μωρέ, εντάξει, όλα καλά.

Στραβελάκης: Εάν ήσουν λίγο πιο κει... Μίνα μου, επειδή είδα και τη φωτιά και την έκρηξη και ήταν ακριβώς έξω από το γραφείο μου... Δόξα σοι ο Θεός.

Καραμήτρου: Ατυχήματα συμβαίνουν σε όλους, είμαστε όλοι μια χαρά.

Στραβελάκης: Με ένα κάταγμα στο ένα χέρι. ένα άλλο στο άλλο.

Μετά τη συμπαράσταση, βέβαια, ο Νίκος Στραβελάκης ζήτησε από τους συνεργάτες του στο πλατό να βάλουν να παίξει το τραγούδι «Χέρια Ψηλά» του Μιχάλη Χατζηγιάννη με τη Μίνα Καραμήτρου να μην κρύβει πως δεν θα μπορεί αυτό το διάστημα να σηκώνει τα χέρια της

«Το λιγότερο είναι αυτό. Περαστικά από όλους μας», της ευχήθηκε σε εκείνο το σημείο ο Νίκος Στραβελάκης.