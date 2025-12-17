Έλενα Χριστοπούλου: «Έχουμε σκεφτεί αν κανείς τραγουδιστής πέσει από μπαλκόνι επειδή δεν αντέχει άλλη λάσπη;»

Το θέμα του πασίγνωστου τραγουδιστή σε βάρος του οποίου αναμένεται να γίνει καταγγελία για ασέλγεια - ίσως και σήμερα (17/12) σύμφωνα με αυτά που είπε ο Γιώργος Λιάγκας στη χθεσινή του εκπομπή-, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις και βρήκε τη θέση του και στην εκπομπή Real View το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου.

Οι παρουσιάστριες εξέφρασαν τον προβληματισμό τους γύρω από την ευκολία με την οποία ακούγονται ονόματα ανθρώπων που δεν έχουν ουδεμία σχέση. Κάτι που οδήγησε και τον Γιώργο Λιάγκα την Τρίτη να πάρει θέση λέγοντας: «Ούτε ο Ρόκκος είναι, ούτε από νησί είναι ο τραγουδιστής αυτός, εξ όσων γνωρίζω».

Διαβάστε ακόμα: Λιάγκας για πασίγνωστο τραγουδιστή: «Δεν είναι ο Ρόκκος σίγουρα - Δεν θα παίξω την κολοκυθιά»

«Γράφτηκε πάρα πολύ για τον Ρόκκο και είναι άδικο εφόσον δεν είναι» σχολίασε η Ελίνα Παπίλα.

Η Σοφία Μουτίδου συνέχισε: «Για όλους είναι άδικο. Γιατί ο Λιάγκας δεν ξελασπώνει όλους όσοι δεν είναι;».

Από την πλευρά της η Δάφνη Καραβοκύρη σημείωσε ότι το ατυχές είναι ότι δεν στέκονται στο γεγονός ότι ίσως να έχουμε πάλι ένα #metoo.

H Έλενα Χριστοπούλου έβαλε έναν άλλο παράγοντα, κατά πόσο αυτή η υπόθεση μπορεί να επηρεάσει ανθρώπους που δεν έχουν σχέση. «Οι άνθρωποι που λένε τα ονόματά τους ή υπονούνται, έχουμε σκεφτεί πως είναι στα σπίτια τους αυτή τη στιγμή και αν πέσει κανείς από κανένα μπαλκόνι κάποια στιγμή επειδή δεν αντέχει τόση λάσπη;», ανέφερε.

«Για συκοφαντική δυσφήμιση», συμπλήρωσε η Δάφνη Καραβοκύρη.