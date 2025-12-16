Λιάγκας για πασίγνωστο τραγουδιστή: «Δεν είναι ο Ρόκκος σίγουρα - Δεν θα παίξω την κολοκυθιά»

Ο Γιώργος Λιάγκας επανήλθε σήμερα Τρίτη (16/12) μέσα από τον αέρα του Πρωινού στο θέμα του πασίγνωστου τραγουδιστή σε βάρος του οποίου αναμένεται να γίνει καταγγελία μέσα στην εβδομάδα για ασέλγεια, σύμφωνα πάντα με όσα ανέφερε την Κυριακή (14/12) ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στο Ραντεβού το ΣΚ.

Από προχθές στα social media οι χρήστες προσπαθούν να μαντέψουν ποιος είναι ο εν λόγω τραγουδιστής που φέρεται να είναι από τα πολύ μεγάλα ονόματα και έχουν εμφανιστεί πολλά αρχικά τραγουδιστών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται και ξεκάθαρα πιθανά ονόματα.

Βέβαια, όλα αυτά είναι εικασίες και όπως φαίνεται μεταξύ των ονομάτων που ειπώθηκαν ήταν και αυτό του Στέλιου Ρόκκου με τον Γιώργο Λιάγκα να ξεκαθαρίζει νωρίτερα σήμερα (16/12) μέσα από το Πρωινό ότι δεν είναι ο Στέλιος Ρόκκος.

Αναλυτικά ο Γιώργος Λιάγκας είπε τα εξής:

«Εχθές κάναμε μία πολύ μεγάλη αποκάλυψη από την εκπομπή, αφού είχε βγει βέβαια ο κύριος Κωνσταντάρας την Κυριακή στην εκπομπή του. Είναι ένα θέμα, το οποίο το γνώριζα σε προσωπικό επίπεδο από τον Σεπτέμβρη, αλλά είχα επιλέξει να μην το βγάλω.

Διότι δεν ξέρω κατά πόσον θα τεκμηριωθούν οι καταγγελίες που θα ακούσετε σήμερα. Σας είχα πει εχθές, μιλάμε για τον πολύ γνωστό, δημοφιλή Έλληνα τραγουδιστή.

Επειδή εχθές έγινε ένα κουίζ, ακούστε να δείτε: Αν ήθελα να φωτογραφίσω ποιος είναι, θα το 'χα κάνει. Πώς προέκυψε τώρα ότι είναι από νησί και ότι είναι ο Ρόκκος; Ούτε ο Ρόκκος είναι, ούτε από νησί είναι ο τραγουδιστής αυτός, εξ όσων γνωρίζω. Δεν ξέρω από πού έλκει την καταγωγή του, αλλά εξ όσων γνωρίζω δεν είναι από νησί. Και δεν είναι ο Ρόκκος σίγουρα. Δεν θα παίξω την κολοκυθιά».

«Διότι γνωρίζω ότι αύριο ο ένας εκ των τριών καταγγελλόμενων θα βγουν επώνυμα και θα πουν για ποιον πρόκειται. Άρα από αύριο, αν το πουν οι καταγγέλλοντες, λογικά θα μπορούμε να το πούμε και εμείς ή θα το γράψουν τα site φαντάζομαι. Εγώ όμως την κολοκυθιά δεν πρόκειται να παίξω.

Σας είπα ότι είναι ένα απ' τα μεγαλύτερα ονόματα, απ' τα πολύ μεγαλύτερα, απ' τα πολύ πολύ μεγάλα ονόματα.

Σας είπα ότι έχει εκτόπισμα ευρύτερο στη σόουμπιζ την ελληνική, δεν είναι μόνο δηλαδή ένας τραγουδιστής, έχει ευρύτερη παρουσία και εκτόπισμα στη σόουμπιζ και σας είπα ότι το χαρακτηριστικό του, ότι πέρα ότι είναι εξαιρετικός και μοναδικός, ότι έχει και πολύ μεγάλο φαν κλαμπ.

Είναι πολύ πολύ αγαπητός. Και από μένα είναι πολύ αγαπητός, για να το ξεκαθαρίσω», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.