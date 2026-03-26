Έλενα Παπαρίζου: Επέστρεψε στη σκηνή μετά την περιπέτεια με την υγεία της και εντυπωσίασε

Η Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε χθες (25/3) στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται φέτος με τον Τάκη Ζαχαράτο μετά την περιπέτεια που είχε με την υγεία της τις προηγούμενες ημέρες.

Μάλιστα, την προηγούμενη Τετάρτη η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει τη live εμφάνισή της με κάποια δημοσιεύματα να υποστηρίζουν πως η αγαπημένη τραγουδίστρια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, κάτι που η ίδια διέψευσε αμέσως μέσα από ανάρτησή της στα social media.

«Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον. Ευτυχώς δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο, αλλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα. Τετάρτη τα λέμε από κοντά», είχε γράψει η Έλενα Παπαρίζου και κράτησε την υπόσχεσή της, δίνοντας τον καλύτερό της εαυτό, όπως μπορείτε να δείτε στα παρακάτω βίντεο.