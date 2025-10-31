Ελένη Καστάνη: «Έχασα 18 κιλά τον τελευταίο χρόνο για λόγους υγείας»

Καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή του Action 24 «Καλύτερα αργά» βρέθηκε τη νύχτα της Πέμπτης η Ελένη Καστάνη. Η ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα προβλήματα υγείας που είχε, αναγκάζοντάς την να προχωρήσει σε διατροφή.

«Συνολικά έχω χάσει 18 κιλά. Δεν το συνειδητοποιώ. Το έκανα για λόγους υγείας λόγω της ηλικίας έπρεπε να χάσω κάποια κιλά. Περπατούσα και κολυμπούσα στην Κρήτη που ήμουν για δύο μήνες. Τώρα μου έμεινε το περπάτημα στο Πεδίον του Άρεως», είπε αρχικά η Ελένη Καστάνη και πρόσθεσε:

«Ακολουθώ τη διατροφή του γιατρού. Μου τα έλεγε χρόνια, αλλά εγώ δεν τα άκουγα. Χτύπησε καμπανάκι. Οι εξετάσεις μου δεν ήταν ποτέ καλές. Πάντα ήταν πολύ επιβαρυμένες. Ήμουν στα 92 κιλά, έπεσα κάτω από τα 80. Οι εξετάσεις μου πλέον είναι καλύτερες, έκοψα τα μισά χάπια».

Σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συνέντευξης, η Ελένη Καστάνη αποκάλυψε ότι είχε μείνει έγκυος και αναγκάστηκε να διακόψει την εγκυμοσύνη.

«Πριν γεννήσω τον γιο μου, είχα μια περιπέτεια. Είχα μια εγκυμοσύνη που τη διέκοψα, γιατί δεν ήταν καλά το μωρό. Μετά ήμουν έγκυος στον γιο μου και στη δεύτερη εγκυμοσύνη είχα αγωνία. Δεν ξεχνώ που ήμουν στο μαιευτήριο για να κάνω συγκεκριμένους υπερήχους, κι εγώ έχω την αγωνία να μου πει ο γιατρός αν είναι καλά, και να μου μιλάνε επειδή με αναγνωρίζουν, να θέλω να πεθάνω εκεί».