Ελένη Κρίτα για reunion Παραπέντε: «Μην περιμένετε νέους κύκλους, θα είναι κάτι σαν τα Φιλαράκια»

Η αγαπημένη Ελένη Κρίτα μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» για το reunion του «Παραπέντε» που θα προβληθεί τον Δεκέμβριο από το Mega, για τον ρόλο της Μαριλένας που την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό, τη «Ζουμπουλία» Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, αλλά και για τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει στο παρελθόν στην οικογένειά της.

«Είμαι 42 χρόνια στο χώρο της υποκριτικής. Δεν είπα στους γονείς μου ότι θα γίνω ηθοποιός, πήγα και γράφτηκα σε σχολή υποκριτικής», εξομολογήθηκε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

Όσον αφορά τον ρόλο της Μαριλένας, η ίδια παραδέχθηκε πως «δεν είχα καταλάβει ότι ο ρόλος μου στο "Παρά Πέντε" θα γινόταν τόσο δημοφιλής. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη.

Ήθελα να κάνω τα πάντα. Ήμουν στην Κρήτη στο ΔΗΠΕΘΕ και έλεγα "δεν με ενδιαφέρει, θα παίρνω το αεροπλάνο αυθημερόν" γιατί μου άρεσε πολύ και ο ρόλος και το γράψιμο και η ιστορία».

«Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου ήταν σίγουρη ότι θα σκίσουμε. Από την πρώτη στιγμή της πρόβας δέσαμε με την Ελισάβετ. Όταν με έριξε στην πισίνα, το πλάνο κόπηκε εκεί, γιατί με έπιασαν τα γέλια», δήλωσε στη συνέχεια.

Μιλώντας για το reunion του «Παρά Πέντε» προσεχώς, η Ελένη Κρίτα εξήγησε ότι δεν πρόκειται να δούμε κάποιον νέο κύκλο επεισοδίων, αλλά ένα reunion αντίστοιχο εκείνου που είχε γίνει για τα «Φιλαράκια» πριν λίγα χρόνια.

«Μην περιμένετε νέους κύκλους, θα είναι κάτι σαν τα Φιλαράκια. Είναι μια ιστορία που δεν μπορεί να γίνει σίκουελ. Κάποιοι ήρωες έχουν πεθάνει στη σειρά, δυστυχώς κάποιοι από τους ηθοποιούς έχουν πεθάνει και στη ζωή», δήλωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Ελένη Κρίτα αναφέρθηκε στις απώλειες αγαπημένων προσώπων της στο παρελθόν, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Οι άνθρωποι περνάνε από πολλές τραγωδίες στη ζωή τους. Φοβάμαι ότι τα αντέχουμε όλα.

Όταν έχασα και τον δεύτερο σύντροφό μου, έλεγα ότι δεν μπορεί να είναι αυτή η ζωή μου, ένιωθα ότι είναι εφιάλτης. Μετά το αποδέχεσαι.

Από τότε που έχασα τη νύφη μου, ζω με την εγγονή μου. Είναι η κόρη που ποτέ δεν είχα.

Μου μαθαίνει πώς να συμβαδίζω με τη νέα εποχή και είναι καλό αυτό, μαθαίνω πράγματα».