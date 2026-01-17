Ελευθερία Βιδάκη: Η «μάχη» της πρωταγωνίστριας του Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα, που έδωσε τέλος στη ζωή της

Φέτος στις γιορτές που είναι πάντα περίοδος επαναλήψεων, εκτός από το «Παρά Πέντε», το Mega ξεκίνησε να παίζει και πάλι στην prime time ζώνη το «Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα» όπου πρωταγωνιστούσαν οι Ρένος Χαραλαμπίδης, Κλέων Γρηγοριάδης, Δήμητρα Ματσούκα και φυσικά η αξέχαστη Ελευθερία Βιδάκη, η οποία «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία μόλις 35 ετών.

Η Ελευθερία Βιδάκη είχε δώσει τέλος στη ζωή της στις 30 Μαρτίου 2004 όταν είχε πέσει από το παράθυρο του κλιμακοστασίου του 4ου ορόφου της πολυκατοικίας που έμενε στην Αγία Παρασκευή, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Η είδηση του χαμού της είχε σοκάρει το πανελλήνιο όχι μόνο λόγω του νεαρού της ηλικίας της, αλλά και γιατί ο λόγος που την είχε οδηγήσει στην αυτοκτονία ήταν η επιλόχειος κατάθλιψη, από την οποία έπασχε από τη γέννηση του γιου της και μετά.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 15% (ποσοστό που σημειώνει αύξηση τα τελευταία χρόνια) των γυναικών έρχεται αντιμέτωπο με την επιλόχεια κατάθλιψη (ένα είδος κλινικής κατάθλιψης), ενώ μόνο μία στις τέσσερις περιπτώσεις διαγιγνώσκεται από τους γιατρούς και αντιμετωπίζεται.

Μεταξύ των πολλών συμπτωμάτων που μπορούν να εμφανιστούν από 24 ώρες έως 6 μήνες μετά τη γέννηση ενός παιδιού είναι και οι σκέψεις θανάτου ή αυτοκτονίας, ενώ το είδος της θεραπείας που θα εφαρμοστεί εξαρτάται από τη μορφή και τη σοβαρότητα της διαταραχής.

Σε αντίθεση με σήμερα, δυστυχώς εκείνη την εποχή η επιλόχειος κατάθλιψη ήταν ένα θέμα - ταμπού και όπως έχουμε δει επανειλημμένα σε αντίστοιχες περιπτώσεις κάποιοι άνθρωποι οδηγούνται σε αδιέξοδο.

Η κηδεία της Ελευθερία Βιδάκη, η οποία ήταν παντρεμένη με στέλεχος του Mega, έγινε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Θέρισο Χανίων, ενώ έξι χρόνια αργότερα, το 2010 ο δρόμος που οδηγεί στο πατρικό της σπίτι πήρε το όνομά της και λέγεται «Οδός Ελευθερίας Βιδάκη».

Οι συνάδελφοί της στο «Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα» έχουν μιλήσει ανά τα χρόνια με τα καλύτερα λόγια για εκείνη με τη Δήμητρα Ματσούκα να τη χαρακτηρίζει «υπέροχη συνάδελφο» σε συνέντευξή της στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Ρένο Χαραλαμπίδη να μην κρύβει στο Happy Day ότι τον πρώτο καιρό μετά τον θάνατό της, ένιωθε θλίψη όποτε έβλεπε τη σειρά.

«Είχαμε την ατυχία να χάσουμε με αυτοχειρία τη φίλη μας και συνάδελφο Ελευθερία Βιδάκη, σχεδόν πριν από 20 χρόνια. Αυτό ήταν μια δραματική στιγμή, η οποία όμως τακτοποιήθηκε μέσα μου μέσα στα χρόνια.

Και κάθε φορά που βλέπω επαναλήψεις από το "Κάτι τρέχει με τους δίπλα" έχει φύγει πια η θλίψη και έχει έρθει ο θαυμασμός για το ταλέντο της Ελευθερίας. Τον πρώτο καιρό δυσκολεύτηκα να καταλάβω τι συνέβη με την Ελευθερία.

Η Ελευθερία έκανε το απονενοημένο διάβημα σε μια κρίση λοχείας. Δυσκολευτήκαμε να το δεχτούμε, να το πιστέψουμε και να το αποδεχτούμε. Τότε ήταν δύσκολο να βλέπω», είχε δηλώσει πριν από τέσσερα χρόνια ο γνωστός ηθοποιός.

Το σίγουρο είναι ότι μέσα από τη σειρά που προβάλλεται κατά καιρούς από το Mega έχουμε τη δυνατότητα να γυρνάμε τον χρόνο πίσω και να βλέπουμε την Ελευθερία Βιδάκη ως Ελένη Γιαννίκου να σκορπά γέλιο μέσα από τον πιο αναγνωρίσιμο ρόλο της καριέρας της.

Ποια ήταν η Ελευθερία Βιδάκη

Η Ελευθερία Βιδάκη γεννήθηκε στο Θέρισο Χανίων το 1969 και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου από όπου και αποφοίτησε με άριστα, αλλά και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο Εθνικό Θέατρο ξεχώρισε συμμετέχοντας στις παραστάσεις Βάκχες, Τρωάδες, Το νησί της Αγίας, Ζωή, Σχολείον σκανδάλων, Εκκλησιάζουσες, Ο έφηβος, Νεφέλες, ο Σέντζας.

Στην τηλεόραση, εκτός από το Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα, έπαιξε σε αρκετές σειρές μεταξύ των οποίων οι Καθρέφτες, Οδός Ιπποκράτους, Καλημέρα Ζωή, Νέμεσις, Εσύ Φταις, Αέρινες Σιωπές.

Στον κινηματογράφο η Ελευθερία Βιδάκη είχε παίξει στις ακόλουθες τρεις ταινίες: «Βιογραφίες», «Τούνελ» και «Κάθε Σάββατο».