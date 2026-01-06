Τον αποκαλούσαν «Η Φωνή», έγραψε τη δική του ιστορία στο τραγούδι στο οποίο ευτύχησε να έχει μια καριέρα 60 ετών, αγαπήθηκε σε όλο τον κόσμο, πολλά τραγούδια του θεωρούνται «κλασικά» με πρώτο και καλύτερο το My Way, αλλά όπως όλοι οι κοινοί θνητοί έτσι και ο Φρανκ Σινάτρα είχε και μία μεγάλη εμμονή.

Αυτή ήταν η καθαριότητα με τον αξέχαστο τραγουδιστή να έφτανε στο σημείο να κάνει μέχρι και 12 μπάνια την ημέρα, όπως είχε αποκαλύψει στη βιογραφία της «Lady Blue Eyes: My Life with Frank» η τέταρτη και τελευταία του σύζυγος, Μπάρμπαρα Σινάτρα, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2017.

Μάλιστα, είχε αναφέρει ότι ο Φρανκ Σινάτρα μύριζε συνέχεια λεβάντα, ενώ περιγράφοντας τη γνωριμία τους, είχε δηλώσει:

«Δεν τον αναγνώρισα. Αναγνώρισα μερικούς από τους άλλους μαζί του. Είπα, "Δεν με νοιάζει. Δεν έχω να κάνω με ένα σωρό μεθυσμένους". Μόλις ενεργοποίησε τη γοητεία του, οι άμυνές μου έπεσαν με τη μία».

Η χρήση της λέξης «μεθυσμένους» μάλλον δεν ήταν τυχαία, αφού σύμφωνα με την Μπάρμπαρα Σινάτρα ο αξέχαστος τραγουδιστής είχε αδυναμία στο τζιν, το οποίο, όμως, τον μεταμόρφωνε με την κακή έννοια.

Αν και στην κοινή τους ζωή πάντα την έκανε να νιώθει ξεχωριστή, όποτε έπινε τζιν «νομίζω, τον έκανε κακό», είχε πει χαρακτηριστικά.

«Έτσι, όταν έβγαινα από το δωμάτιό μου και έβλεπα το μπουκάλι τζιν στο μπαρ, γύριζα αμέσως, επέστρεφα στο δωμάτιό μου, κλείδωνα την πόρτα, επειδή δεν ήθελα να ασχοληθώ με όλο αυτό», εξήγησε στη βιογραφία της η Μπάρμπαρα Σινάτρα όπου περιέγραψε τη ζωή της δίπλα στον Φρανκ Σινάτρα με τον οποίο ήταν παντρεμένοι 22 ολόκληρα χρόνια.

Έμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του τον Μάιο του 1998 από καρδιακή προσβολή.