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«Έλιωσε» το ίντερνετ: Η Χάιντι Κλουμ τόπλες στην άμμο τρώει πατατάκια με τη φωτογραφία της

Η Χάιντι Κλουμ ποζάρει τόπλες στην άμμο, προωθώντας vegan πατατάκια με γεύση ψητό κοτόπουλο. Το απόλυτο γερμανικό μάρκετινγκ.

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Χάιντι Κλουμ
Χάιντι Κλουμ | Instagram / @heidiklum
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Αν υπάρχει ένας άνθρωπος στον πλανήτη που μπορεί να μετατρέψει μια απλή σακούλα πατατάκια στο πιο viral ποπ θέμα του καλοκαιριού, αυτή είναι αναμφισβήτητα η Χάιντι Κλουμ.

Το διάσημο supermodel αποφάσισε να ανακοινώσει τη νέα της επιχειρηματική συνεργασία με τον πιο ακομπλεξάριστο και απρόσμενο τρόπoκαθισμένη στην άμμο μιας ειδυλλιακής παραλίας, συντροφιά με τον σκύλο της, καλύπτοντας διακριτικά το στήθος της και απολαμβάνοντας το νέο της σνακ.
 

@heidiklum

Finally 🏝️❤️🥰🐾

♬ Feel The Love - Chloe Jane

 

Στο χέρι της κρατά μια συσκευασία που φέρει το δικό της πρόσωπο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της καμπάνιας της για τη γερμανική εταιρεία σνακ Funny-Frisch.
 

Η συνεργασία αφορά μια συλλεκτική σειρά που ακούει στο όνομα «Brathähnchen-Style by Heidi Klum». Αν και η ονομασία υπόσχεται την κλασική, αγαπημένη γεύση του παραδοσιακού ψητού κοτόπουλου, η μεγάλη ανατροπή βρίσκεται στα συστατικά: πρόκειται για ένα 100% vegan προϊόν.

 

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