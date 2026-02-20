Έμιλι Μπροντέ: Το αίνιγμα πίσω από τα Ανεμοδαρμένα Ύψη

Στο ερώτημα «τι χρειάζεται μια ιστορία αγάπης, για να παραμένει διαχρονική;» η απάντηση δείχνει εύκολη: ένα καθόλου ευτυχισμένο τέλος. Τι θα ήταν ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα χωρίς τον θάνατο των δύο εφήβων; Το «Όσα παίρνει ο άνεμος» χωρίς το «frankly my dear I don’t give a damn»; Ο «Τιτανικός» χωρίς την αυτοθυσία του Τζακ -ακόμα κι αν χώραγε στη σανίδα;

Το συγκινητικό έως τραγικό φινάλε είναι απαραίτητο για τα love stories που συνεχίζουν να στοιχειώνουν γενιές και γενιές. Και το πιο σπαρακτικό, αυτό που εξακολουθεί να συναρπάζει σχεδόν δύο αιώνες μετά τη συγγραφή του, δεν είναι άλλο από το καταραμένο πάθος δύο παιδικών φίλων, της Κάθριν και του Χίθκλιφ, στα «Ανεμοδαρμένα ύψη».

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr