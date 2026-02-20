Έμιλι Μπροντέ: Το αίνιγμα πίσω από τα Ανεμοδαρμένα Ύψη

Στο ερώτημα «τι χρειάζεται μια ιστορία αγάπης, για να παραμένει διαχρονική;» η απάντηση δείχνει εύκολη: ένα καθόλου ευτυχισμένο τέλος. Τι θα ήταν ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα χωρίς τον θάνατο των δύο εφήβων; Το «Όσα παίρνει ο άνεμος» χωρίς το «frankly my dear I don’t give a damn»; Ο «Τιτανικός» χωρίς την αυτοθυσία του Τζακ -ακόμα κι αν χώραγε στη σανίδα;
Το συγκινητικό έως τραγικό φινάλε είναι απαραίτητο για τα love stories που συνεχίζουν να στοιχειώνουν γενιές και γενιές. Και το πιο σπαρακτικό, αυτό που εξακολουθεί να συναρπάζει σχεδόν δύο αιώνες μετά τη συγγραφή του, δεν είναι άλλο από το καταραμένο πάθος δύο παιδικών φίλων, της Κάθριν και του Χίθκλιφ, στα «Ανεμοδαρμένα ύψη».
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Νέο βίντεο από το νοσοκομείο Νίκαιας: Ο Άδωνις Γεωργιάδης φωνάζει σε γιατρό «δεν ντρέπεσαι, αυτόφωρο»
- Ένοχος ο ορειβάτης που εγκατέλειψε τη σύντροφό του στα 3.798 μέτρα - Είχε κάνει το ίδιο και σε άλλη γυναίκα
- Σιωπηλοί συνένοχοι: Οι γιατροί που φρόντιζαν ώστε οι γυναίκες του Επστάιν να είναι σεξουαλικά υγιείς
- Ο κασκαντέρ του Μπραντ Πιτ είναι Έλληνας και σίγουρα σωσίας του - «Ήμουν μαζί του στο καταμαράν»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.