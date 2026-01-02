Γιορτές στην Αθήνα με τον 44χρονο Ελληνογάλλο σκηνοθέτη Ρομέν Γραβράς -γιο του Κώστα Γαβρά- πέρασε το μοντέλο και ηθοποιός Έμιλι Ραταϊκόφσκι η οποία βρίσκεται σε σχέση μαζί του τους τελευταίους μήνες.
Διαβάστε ακόμα: Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Σε σχέση με τον γιο του Κώστα Γαβρά - Τα στιγμιότυπα από τη Νέα Υόρκη
Το ζευγάρι απαθανατίστηκε προ ημερών σε εστιατόριο στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων.
Το απόγευμα της Παρασκευής 2/1 η Έμιλι Ραταϊκόφσκι ανέβασε και η ίδια φωτογραφίες στο Instagram της από το Μεταξουργείο και τους ελληνικούς μεζέδες που απόλαυσε σε εστιατόριο.
Ανάμεσα στα stories της που ξεχώρισαν και μία με T-shirt από το ελληνικό vintage brand Greek Visions εμπνευσμένο από τη συνάντηση του Σαλβαντόρ Νταλί με τους Afrodite's Child και το άλμπουμ «666», που πιθανότατα φορούσε ο σύντροφός της Ρομέν.
- Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Η πιο αδικημένη κωμική σειρά του Mega επιστρέφει εκεί που δεν το περιμέναμε
- Όταν από τύχη το Παγκράτι δεν έγινε Ελβετία - Η επικίνδυνη «μόδα» των βεγγαλικών στα μπαρ
- Ηράκλειο: Μπήκαν σε φάρμα και σκότωσαν 40 αρνιά - Χειροπέδες σε τρία άτομα
- Γουίλ Σμιθ: Κατηγορούμενος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος συνεργάτη του - Η απάντησή του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.