Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Γεύμα αλά ελληνικά στο Μεταξουργείο - Οι γιορτές με τον Ρομέν Γαβράς

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι κυκλοφόρησε στην Αθήνα και δημοσίευσε στιγμιότυπα από τη βόλτα της και το γεύμα της σε εστιατόριο.

Έμιλι Ραταϊκόφσκι
Έμιλι Ραταϊκόφσκι | Evan Agostini/Invision/AP
Γιορτές στην Αθήνα με τον 44χρονο Ελληνογάλλο σκηνοθέτη Ρομέν Γραβράς -γιο του Κώστα Γαβρά- πέρασε το μοντέλο και ηθοποιός Έμιλι Ραταϊκόφσκι η οποία βρίσκεται σε σχέση μαζί του τους τελευταίους μήνες.

Διαβάστε ακόμα: Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Σε σχέση με τον γιο του Κώστα Γαβρά - Τα στιγμιότυπα από τη Νέα Υόρκη

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε προ ημερών σε εστιατόριο στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων.

Το απόγευμα της Παρασκευής 2/1 η Έμιλι Ραταϊκόφσκι ανέβασε και η ίδια φωτογραφίες στο Instagram της από το Μεταξουργείο και τους ελληνικούς μεζέδες που απόλαυσε σε εστιατόριο.

Έμιλι Ραταϊκόφσκι
Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι από το Μεταξουργείο | Instagram/ emrata
Μεζέδες
Οι μεζέδες που απόλαυσε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι σε εστιατόριο στην Αθήνα | Instagram/ emrata

Ανάμεσα στα stories της που ξεχώρισαν και μία με T-shirt από το ελληνικό vintage brand Greek Visions εμπνευσμένο από τη συνάντηση του Σαλβαντόρ Νταλί με τους Afrodite's Child και το άλμπουμ «666», που πιθανότατα φορούσε ο σύντροφός της Ρομέν.

Ρατακόφκσι
Η φωτογραφία με vintage ελληνικό brand | Instagram/ emrata

 

