Γιορτές στην Αθήνα με τον 44χρονο Ελληνογάλλο σκηνοθέτη Ρομέν Γραβράς -γιο του Κώστα Γαβρά- πέρασε το μοντέλο και ηθοποιός Έμιλι Ραταϊκόφσκι η οποία βρίσκεται σε σχέση μαζί του τους τελευταίους μήνες.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε προ ημερών σε εστιατόριο στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων.

Το απόγευμα της Παρασκευής 2/1 η Έμιλι Ραταϊκόφσκι ανέβασε και η ίδια φωτογραφίες στο Instagram της από το Μεταξουργείο και τους ελληνικούς μεζέδες που απόλαυσε σε εστιατόριο.

Ανάμεσα στα stories της που ξεχώρισαν και μία με T-shirt από το ελληνικό vintage brand Greek Visions εμπνευσμένο από τη συνάντηση του Σαλβαντόρ Νταλί με τους Afrodite's Child και το άλμπουμ «666», που πιθανότατα φορούσε ο σύντροφός της Ρομέν.

