Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Σε σχέση με τον γιο του Κώστα Γαβρά - Τα στιγμιότυπα από τη Νέα Υόρκη

Ένα νέο ειδύλλιο φαίνεται να έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην Έμιλι Ραταϊκόφσκι και τον γιο του Έλληνα σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, Ρομέν Γαβρά.
Ο Ρομέν, επίσης σκηνοθέτης, εντοπίστηκε στη Νέα Υόρκη με το διάσημο μοντέλο.
Ο νεαρός δημιουργός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τα μίντια καθώς διατηρούσε σχέση με την τραγουδίστρια Dua Lipa.
Οι φωτογραφίες της Daily Mail Celebrity, δείχνουν το νέο ζευγάρι κατά την έξοδο τους, το οποίο φαίνεται να μην κρύβει τη σχέση του καθώς ο φωτογραφικός φακός τους έπιασε μα ανταλλάζουν φιλιά σε δημόσιο χώρο.
