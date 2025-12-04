Μενού

Ένα trend, χιλιάδες TikToks: Τι αλλάζουν όλοι πρώτα στο σπίτι τους

Δεν το λέμε εμείς. Τα TikTok trends το λένε. Το trend που έχει κατακτήσει τα πάντα με τα before/after ανακαινίσεων.

Εσωτερικό σπιτιού | Shutterstock
Αν έχεις περάσει έστω και 5 λεπτά στο TikTok τον τελευταίο μήνα, έχεις καταλάβει ότι υπάρχει ένα trend που έχει κατακτήσει τα πάντα: Τα before/after ανακαινίσεων.

Και όχι, δεν μιλάμε για αλλαγές χρώματος στους τοίχους ή νέους καναπέδες. Μιλάμε για το ένα πράγμα που αλλάζει πραγματικά ολόκληρη την εικόνα ενός σπιτιού- και όλοι πλέον ξεκινούν από αυτό.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

