Εννέα τεχνικές που ενισχύουν τη μνήμη του κοινού για να μην ξεχάσει κανείς ξανά όσα λες

Οι άνθρωποι τείνουμε να αφιερώνουμε πολλές ώρες, προκειμένου να ετοιμάσουμε παρουσιάσεις, ομιλίες ή emails. Ψάχνουμε πληροφορίες, γράφουμε ξανά και ξανά, διορθώνουμε λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κάτι που συχνά δεν σκεφτόμαστε: οι περισσότεροι άνθρωποι ξεχνούν πολύ γρήγορα αυτά που τους λέμε. Και κάπως έτσι, ο κόπος μας καταλήγει στο κενό.
Η «καμπύλη λήθης» του Ebbinghaus δείχνει ότι το 50% των πληροφοριών που λαμβάνουμε χάνεται μέσα σε μία ώρα, ενώ μέσα σε δύο μέρες μπορεί να ξεχαστεί έως και το 75%. Με απλά λόγια, το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας που κάνουμε μπορεί να σβηστεί από τη μια στιγμή στην άλλη.
