Ένοχη για φοροδιαφυγή η ηθοποιός Ιζαμπέλ Ατζανί: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών

Σε 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμο 10.000 ευρώ για βαριά φορολογική απάτη καταδικάστηκε από το Εφετείο η Ιζαμπέλ Ατζανί.

Σύμφωνα με το AFP, το Εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την ενοχή της, αλλά μείωσε αισθητά την ποινή που είχε επιβληθεί σε πρώτο βαθμό. Τον Δεκέμβριο του 2023, το Πλημμελειοδικείο του Παρισιού την είχε καταδικάσει σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμο 250.000 ευρώ.

«Τελικά, όλη αυτή η διαδικασία οδήγησε σε μια ποινή που μειώθηκε δραστικά», δήλωσε στο AFP ο δικηγόρος της, Νταβίντ Λεπιντί, εκφράζοντας τη μεγάλη ανακούφισή του για την απόφαση του Εφετείου. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η υπεράσπιση θα ασκήσει αναίρεση ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Η 71χρονη ηθοποιός κρίθηκε ένοχη επειδή δήλωσε ψευδώς ότι είχε φορολογική κατοικία στην Πορτογαλία κατά τα έτη 2016 και 2017, επειδή εμφάνισε δωρεά του 2013 ως δάνειο και επειδή το 2014 διοχέτευσε χρηματικό ποσό μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω συμπληρώσει ποτέ φορολογική δήλωση»

Η σταρ, η οποία έχει δηλώσει ότι αντιμετωπίζει έντονη δυσκολία με τις διοικητικές διαδικασίες, κατηγόρησε έναν από τους φορολογικούς της συμβούλους, ο οποίος, όπως είπε, της είχε υποσχεθεί ότι θα «έβαζε τάξη στις υποθέσεις της».

Κατά την εκδίκαση της έφεσης στις αρχές Απριλίου, η ηθοποιός υποστήριξε ότι «τιμωρείται επειδή την έκλεψαν» και ότι «θεωρείται ένοχη ενώ είναι θύμα».

«Θα είμαι ειλικρινής: δεν έχω συμπληρώσει ποτέ φορολογική δήλωση. Και ευτυχώς, γιατί το αποτέλεσμα θα ήταν καταστροφικό», είχε δηλώσει, απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό της ως «κλέφτρας». Συγκινημένη, περιέγραψε τον εαυτό της ως «ιδανικό θύμα», υποστηρίζοντας ότι έχει πέσει επανειλημμένα θύμα απάτης, πολύ πέρα από το φορολογικό ζήτημα.

Σε μια μακροσκελή απολογία της ενώπιον του δικαστηρίου, η βραβευμένη με πέντε βραβεία Σεζάρ ηθοποιός υποστήριξε ότι δεν διαθέτει την ικανότητα να οργανώσει μια φορολογική απάτη.

«Είμαι ανίκανη να το κάνω. Δεν ξέρω να διαχειρίζομαι ούτε τους αριθμούς. Δεν με ενδιαφέρει να αποκτήσω οτιδήποτε», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οικονομικών της Γαλλίας (DGFiP), Ραλφ Μπουσιέ, υποστήριξε ότι ήταν προφανές πως η Ατζανί ήταν φορολογική κάτοικος Γαλλίας, παρά το γεγονός ότι διέθετε κατοικία στην Πορτογαλία.

«Το κέντρο των προσωπικών και οικονομικών της συμφερόντων βρισκόταν στη Γαλλία. Επομένως, όφειλε να δηλώνει εκεί τα εισοδήματά της», κατέληξε.