Έντι Μέρφι: Ο λόγος που αποχώρησε πρόωρα από τα Όσκαρ το 2007 - «Δεν ήθελα να γίνω αυτός ο τύπος»

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πιο πολυσυζητημένη οσκαρική του υποψηφιότητα, ο Έντι Μέρφι ρίχνει νέο φως σε μια απόφαση που τότε είχε ερμηνευτεί ως ένδειξη απογοήτευσης ή θυμού.
Η πρόωρη αποχώρησή του από την τελετή απονομής των Όσκαρ του 2007, μετά την ήττα του στην κατηγορία Καλύτερου Ηθοποιού σε Δευτερεύοντα Ρόλο, δεν ήταν αποτέλεσμα πικρίας, αλλά συνειδητή επιλογή αξιοπρέπειας.
