Έπαθε την πλάκα της: Η Ντούα Λίπα έκανε «ντου» σε γενέθλια άγνωστης στη Νέα Υόρκη

Κάθεσαι ανέμελα σε ένα από τα πιο κλασικά στέκια της Νέας Υόρκης, ετοιμάζεσαι να σβήσεις τα κεράκια σου, η παρέα σου ξεκινάει το κλασικό «Happy Birthday» κι ξαφνικά... τα φωνητικά σου πλαισιώνονται από μία από τις μεγαλύτερες pop stars του πλανήτη και τον σύντροφό της.



Αυτό ακριβώς συνέβη την Κυριακή 19 Ιουλίου, όταν η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ αποφάσισαν να χαρίσουν την πιο απρόσμενη στιγμή της χρονιάς σε μια παντελώς άγνωστη εορτάζουσα.

Το διάσημο ζευγάρι έκανε τη στάση του στο εστιατόριο Corner Bistro στο West Village και, αντί να προσπαθήσει να περάσει απαρατήρητο, διάλεξε τον δρόμο της απόλυτης, αυθόρμητης ενέργειας.

Όπως αποκάλυψε χαρακτηριστικά πηγή στο περιοδικό People:

«Νομίζω ότι είδαν μια παρέα να τραγουδά “Χρόνια πολλά” σε κάποια και σκέφτηκαν ότι θα ήταν διασκεδαστικό να συμμετάσχουν, να πάνε κοντά και να τραγουδήσουν μαζί, για να φτιάξουν τη μέρα κάποιου.»

