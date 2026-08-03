Επιβεβαιώθηκαν οι φήμες: Το Σάββατο ο γάμος του Ρονάλντο και της Τζορτζίνα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, και η αρραβωνιαστικιά του, το μοντέλο Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, θα επισημοποιήσουν επιτέλους τη σχέση τους με γαμήλια τελετή που θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο, επιβεβαιώνοντας τις φήμες.

Υπενθυμίζεται ότι, μια φωτογραφία όπου και οι δύο φορούσαν διαμαντένια δαχτυλίδια, ήταν αρκετή για να εγείρει τις υποψίες των χρηστών στα social media.

Τις λεπτομέρειες για τον γάμο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αποκάλυψε η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, κάνοντας λόγο για μια πολυτελής επικείμενη τελετή στο νησί της Μαδέρας.

Cristiano Ronaldo 'will marry Georgina Rodriguez next weekend in lavish wedding on island where he grew up' https://t.co/3qzScpfw0L — Daily Mail (@DailyMail) August 1, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γαμήλια τελετή θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Εκκλησία της Φουντσάλ. Μετά από αυτό, οι νεόνυμφοι, μαζί με τους καλεσμένους τους, θα μεταβούν σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο για να γιορτάσουν αυτή τη σημαντική ημέρα.

Για να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα της εκδήλωσης και η ασφάλεια των καλεσμένων, η διεύθυνση του ξενοδοχείου έχει ενημερώσει εκ των προτέρων τους υπόλοιπους παραθεριστές ότι δύο όροφοι του συγκροτήματος και αρκετοί χώροι μπαρ θα είναι εντελώς κλειστοί για τους ξένους την Παρασκευή και το Σάββατο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Φουντσάλ είναι η πόλη όπου γεννήθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, γεγονός που δίνει στην γαμήλια τελετή μια ιδιαίτερη συμβολική σημασία.

Ο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα είναι μαζί από το 2016 και μεγαλώνουν μαζί παιδιά. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής έκανε επίσημα πρόταση γάμου στην κοπέλα του μόλις το 2025. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αυτός ο γάμος αναμένεται να γίνει μια από τις πιο συζητημένες και φαντασμαγορικές τελετές της χρονιάς στον κόσμο του αθλητισμού.

🚨 Cristiano Ronaldo and Georgina Rodríguez's wedding will take place on August 8 in Madeira. 💍🇵🇹



(Source: The Sun) pic.twitter.com/obOUDtpDe8 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 3, 2026