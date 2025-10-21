Μενού

Επικό τηλεφώνημα του Αρναούτογλου στη γιαγιά του Μπράτη

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πήρε τηλέφωνο τη γιαγιά του Άγγελου Μπράτη και το αποτέλεσμα ήταν ξεκαρδιστικό.

Επικών διαστάσεων τηλεφωνική επικοινωνία με τη γιαγιά του Άγγελου Μπράτη είχε στο The 2Night Show της Δευτέρας (20/10) ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, θυμίζοντάς εποχές από τον «Όμορφο Κόσμο το Πρωί».

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 συνομίλησε με τη γλυκύτατη ηλικιωμένη, η οποία αρχικά δεν πίστεψε πως είναι εκείνος που της τηλεφωνεί και στη συνέχεια αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον εγγονό της.

«Θέλεις να πάρουμε τηλέφωνο τη γιαγιά σου τώρα; Θα ‘θελα να τη ρωτήσω τι παιδί είσαι. Αν την ενοχλώ, θα το κλείσω», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον καλεσμένο του και αμέσως πληκτρολόγησε τον αριθμό στο τηλέφωνο.

«Ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου είμαι!», της είπε ο παρουσιαστής μετά από… προσπάθεια συνεννόησης.

«Άι μωρή κι εσύ, φύγε από δω μη σου πω τίποτα!», του απάντησε με χιούμορ η ηλικιωμένη γυναίκα.

«Έχει τρελό χιούμορ! Αφού δεν σε έβρισε, πάντως, εντάξει, μια χαρά, τη γλίτωσες!», σχολίασε στο ίδιο ύφος ο Άγγελος Μπράτης μετά το τέλος της κλήσης.

«Δεν θυμάσαι τις φάρσες που έκανα με τον Μουτσινά στο πρωινό; Έχω ακούσει εγώ γιαγιάδες να με βρίζουνε! Πρέπει να είμαι ο μοναδικός σε όλη την Ελλάδα που τον έχουν βρίσει τόσο οι γιαγιάδες. Εμένα και τον Νίκο», ανταπάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

