Έρση Σωτηροπούλου: «Ερωτεύτηκα μέχρι τρέλας, όταν έφυγα οι γονείς μου έβαλαν την Ιντερπόλ να με ψάξει»

Κομμάτια της προσωπικής της ζωής μοιράστηκε με τους τηλεθεατές του «Στούντιο 4» η συγγραφέας του «Ζιγκ Ζαγκ στις νεραντζιές» Έρση Σωτηροπούλου.

Περιγράφοντας πώς γνώρισε τον πρώτο της σύζυγο, η Έρση Σωτηροπούλου περιέγραψε την ερωτική της περιπέτεια με έναν φίλο των γονιών της και την απόφαση που πήραν εκείνοι να τη στείλουν σε σχολείο στη Νότια Γαλλία.

Εκεί ήταν που γνώρισε τον πρώτη της σύζυγο και πατέρα του γιου της. «Στη Γαλλία γνώρισα τον πρώτο μου άνδρα, με τον οποίο και παντρευτήκαμε μετά, τον πατέρα του γιου μου. Ερωτευτήκαμε μέχρι τρέλας και όταν έφυγα για το Άμστερνταμ, οι γονείς μου έβαλαν την Ιντερπόλ να με ψάξει. Κι αυτό γιατί είχα εξαφανιστεί για ένα διάστημα. Έτσι, δεν σπούδασα ποτέ στο Παρίσι διότι από εκεί έκανα μεταγραφή για να είμαι πιο κοντά όλο και περισσότερο στη Φλωρεντία. Αμέσως έμεινα έγκυος και αμέσως μετά γεννήθηκε το παιδί», διηγήθηκε η συγγραφέας.

«Νομίζω πως αυτός ήταν ένας έρωτας τόσο έντονος που κάναμε να φάμε, και οι δυο, ίσως για έναν μήνα! Και από τον έρωτα και από τα χρήματα διότι οι γονείς μου, ενώ είχαν κάποια άνεση, δεν είχα στήριξη και καλά έκαναν» συμπλήρωσε η Έρση Σωτηροπούλου.

Ποια είναι η Έρση Σωτηροπούλου

Η Έρση Σωτηροπούλου γεννήθηκε στην Πάτρα. Σπούδασε Φιλοσοφία και Πολιτιστική Ανθρωπολογία στη Φλωρεντία και εργάστηκε ως µορφωτική σύµβουλος στην ελληνική πρεσβεία στη Ρώµη. Έχει εκδώσει µυθιστορήµατα, νουβέλες, συλλογές διηγηµάτων και ποίηση. Έχει γράψει σενάρια και έχει πειραµατιστεί µε διάφορα εκφραστικά µέσα, κυρίως στον χώρο της οπτικής και συγκεκριµένης ποίησης.

Έχει τιµηθεί µε το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος και µε το Βραβείο του περιοδικού Διαβάζω για το µυθιστόρηµα “Ζιγκ ζαγκ στις νεραντζιές” (Εκδόσεις Πατάκη, επανέκδοση, 2020), µε το Βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών για το µυθιστόρηµα “Εύα” (Εκδόσεις Πατάκη, 2009), που ήταν επίσης υποψήφιο στη γαλλική του έκδοση για το Prix du Livre Europeen, µε το Κρατικό Βραβείο Διηγήµατος για τη συλλογή “Να νιώθεις µπλε, να ντύνεσαι κόκκινα” (Εκδόσεις Πατάκη, 2011) και µε το Βραβείο Ποίησης Dante Alighieri στην Ιταλία.

Το µυθιστόρηµά της “Τι µένει από τη νύχτα” (Εκδόσεις Πατάκη, 2015) απέσπασε στη Γαλλία το Βραβείο Μεσόγειος Καλύτερου Ξένου Μυθιστορήµατος (Prix Mediterranee Etranger) και στις ΗΠΑ το Εθνικό βραβείο ALTA 2019 (µετάφραση: Karen Emmerich).

Από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν επίσης τα μυθιστορήματά της “Η φάρσα” (2010, νέα έκδοση), “Μπορείς;” (2017, Βραβείο Literature.gr Ελληνική Λογοτεχνική Φράση της Χρονιάς), “Δαμάζοντας το κτήνος” (2025, νέα έκδοση), το ποιητικό έργο “Άνθρωπος στη θάλασσα” (2018), η συλλογή διηγημάτων “Η τέχνη να μην αισθάνεσαι τίποτα” (2022) και η νουβέλα “Εορταστικό τριήμερο στα Γιάννενα” (2025, νέα έκδοση). Έργα της έχουν µεταφραστεί στα αγγλικά, γερµανικά, γαλλικά, ισπανικά, σουηδικά, φινλανδικά, σλοβένικα, τουρκικά, αραβικά και ιταλικά.