Έστερ Εξποσίτο: Η «Μαρκησία» του Elite που έκλεψε την καρδιά του Εμπαπέ

O Κίλιαν Εμπαμπέ φαίνεται πως βρήκε τον έρωτα. Οι φήμες που θέλουν τον Γάλλο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης να είναι ζευγάρι με την εκθαμβωτική Ισπανίδα ηθοποιό Έστερ Εξποσίτο έχουν πάρει φωτιά.

όλα ξεκίνησαν όταν γνωστή Γαλλίδα blogger δδημοσίευσε πληροφορίες που θέλουν το ζευγάρι να περνάει τρυφερές στιγμές στο παρ Pullman του Παρισιού. Σύμφωνα με την ανάρτηση που έγινε viral, ο Εμπαπέ και η Εξποσίτο «φιλιόντουσαν όλη νύχτα», αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Οι 2 τους έχουν θεαθεί να απολαμβάνουν το δείπνο τους σε πολυτελές εστιατόριο της γαλλικής πρωτευουσας. Παρόλο που κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τη σχέση, το γεγονός ότι ακολουθούν ο ένας τον άλλον στο Instagram προσθέτει επιπλέον λάδι στη φωτιά των φημών.

Ποια είναι η Έστερ Εξποσίτο;

Αν το πρόσωπό της σας φαίνεται γνώριμο, είνα γιατί η 26χρονη Έστερείναι μία από τις πιο επιτυχημένες και αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της γενιάς της παγκοσμίως.

Η διεθνής καταξίωση ήρθε μέσα από το Netflix, όπου υποδύθηκε τον Κάρλα Ροζάν Καλερουέγκα στην σειρά Elite.H ερμηνεία της ως η «μαρκησία» της σχολής την έκανε είδωλο της pop κουλτούρας.

Γεννημένη στη Μαδρίτη, η Έστερ ήξερε από μικρή ότι ανήκει στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ξεκίνησε μαθήματα υποκριτικής στα 16 της, ενώ είχε ήδη κερδίσει Βραβεία Θεάτρου στη Μαδρίτη το 2013 και το 2015.

Πριν το Elite, την είδαμε στις σειρές Vis a Vis και Medical Center. Μετά την επιτυχία της, πρωταγωνίστησε στις ταινίες του Netflix When the Angels Sleep και Your Son, καθώς και στις σειρές Someone Has to Die και Veneno.

Με εκατομμύρια followers και οι δύο, ο Εμπαπέ και η Εξποσίτο αποτελούν αυτή τη στιγμή το πιο πολυσυζητημένο "power couple" της Ευρώπης, συνδυάζοντας τη λάμψη του Hollywood με το prestige των γηπέδων.