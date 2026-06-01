Ετήσιος Διαγωνισμός Τεμπελιάς: Τι πρέπει να κάνεις για να κερδίσεις 1.000 ευρώ

Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να κερδίσει το έπαθλο των 1.000 ευρώ στον Ετήσιο Διαγωνισμό Τεμπελιά που διεξάγεται εδώ και 25 χρόνια κάθε καλοκαίρι στο Μαυροβούνιο.

Διαγωνισμός Τεμπελιάς Μαυροβούνιο
Διαγωνισμός Τεμπελιάς Μαυροβούνιο
Δευτέρα σήμερα 1η Ιουνίου και το καλοκαίρι μπαίνει επίσημα και ημερολογιακά, αφού από πλευράς θερμοκρασίας μάλλον μας έχει επισκεφτεί νωρίτερα ήδη από τον Μάιο και μαζί του φέρνει και τον Ετήσιο Διαγωνισμό Τεμπελιάς που χαρίζει στον νικητή - αν αντέξει μέχρι τέλους - 1.000 ευρώ.

Ξεκίνησε περισσότερο ως ένα σατιρικό event στο χωριό Donza Brezna στο Βόρειο Μαυροβούνιο, αφού αποσκοπούσε στο να σατιρίσει ένα παλαιό στερεότυπο που ήθελε τους κατοίκους της χώρας να είναι τεμπέληδες, αλλά πλέον μετράει περισσότερα από 15 χρόνια ζωής με τους συμμετέχοντες να προέρχονται και από άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων Σερβία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Κροατία, καθώς επίσης, Ουκρανία και Ρωσία.

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται σε οικογενειακό θέρετρο και οι διαγωνιζόμενοι το... μόνο που πρέπει να είναι ξαπλωμένοι όλη μέρα και νύχτα. Απαγορεύεται να σηκωθούν παρά μόνο για 15 λεπτά κάθε 8 ώρες. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, ενώ μέσα στην ημέρα τους προσφέρονται τρία γεύματα.

Η υγεία τους παρακολουθείται, ενώ κάποιος διαγωνιζόμενος σηκωθεί όρθιος ή είναι καθιστός, αμέσως βγαίνει εκτός διαγωνισμού. Αυτός που θα αντέξει και θα σηκωθεί τελευταίος είναι ο μεγάλος νικητής. 

Πέρσι, συμμετείχαν 21 άτομα, ενώ όπως ανέφερε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος σήμερα (1/6) στο Στούντιο 4, οι δύο τελευταίοι σηκώθηκαν μετά από 50 ημέρες!

«Παλαιότερα είχαμε έναν κανόνα που έλεγε ότι δεν επιτρεπόταν να σηκωθούν, ούτε καν να πάνε στην τουαλέτα, οπότε όποιος μπορούσε να αντέξει περισσότερο, αυτός κέρδιζε.

Ωστόσο, από το 2021, εισαγάγαμε την καινοτομία ότι κάθε οκτώ ώρες μπορούν να κάνουν ένα διάλειμμα 15 λεπτών για να πάνε στην τουαλέτα», δήλωσε στο Balkan Insight ο Radonja Blagojevic, ιδιοκτήτης του θέρετρου όπου διεξάγεται ο διαγωνισμός και διοργανωτής του.

«Είναι ένας διαγωνισμός που έχει να κάνει πολύ με την ψυχολογία του ατόμου και οι συμμετέχοντες είναι ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Δημιουργούνται εκεί και φιλίες που μένουν και μετά», έχει δηλώσει ακόμα ο ίδιος.

