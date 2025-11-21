Ετοιμοπόλεμη ρεπόρτερ σε Κέβιν Σπέισι: «Το ξέρουμε ότι είστε γκέι, γιατί δεν παντρεύεστε;»

Ο Κέβιν Σπέισι βρέθηκε λίγο με την πλάτη στον τοίχο σε πρόσφατη συνέντευξη, όταν δημοσιογράφος άρχισε να τον πιέζει σχετικά με τη σεξουαλικότητά του και την απόφασή του να μείνει άγαμος.

Φυσικά εδώ και χρόνια κυκλοφορεί σαν non paper στον κόσμο του Χόλιγουντ η γνώση ότι ο πασίγνωστος ηθοποιός είναι ομοφυλόφιλος, και πως ιστορικά αντιμετώπιζε προσωπικές δυσκολίες με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό και την ομοφοβία στον χώρο του.

Στην πρόσφατη συνέντευξη με την Άννα Κριθ, ας είμαστε επιεικής και ας υποθέσουμε πως στο ενθουσιασμό της, βιάστηκε να φορέσει «στεφάνι» στον Κέβιν Σπέισι, ο οποίος ακόμα, φαίνεται, αντιμετωπίζει τον γάμο ως «ταμπού»:

Ρεπόρτερ - Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό τώρα;

Σπέισι - Εντάξει, σίγουρα

Ρεπόρτερ - Ξέρεις τώρα, να, γιατί δεν έχετε παντρευτεί; (Ωχ)

Σπέισι - Ναι, εεε, είμαι γκέι, απολαμβάνω την παρέα άλλων αντρών

Ρεπόρτερ - Ναι καλά, το ξέρουμε αυτό, αλλά ξέρετε, γιατί όχι; Ακόμα και οι γκέι μπορούν να παντρευτούν (Ωχωχωχ)

Σπέισι - Βεβαίως, αλήθεια είναι. Αλλά όσον αφορά το να είσαι σε σχέση, πολύ θα το ήθελα, αλλά είχα μία σειρά από πράγματα στα οποία έπρεπε να επικεντρωθώ τα τελευταία 5-6 χρόνια, και το ρομάντζο δεν ήταν ένα από αυτά. Προσβλέπω όμως σε νέα ξεκινήματα

Ρεπόρτερ - Σε συνέντευξη το 2015, εκφράσατε την επιθυμία σας να αποκτήσετε το δικό σας παιδί

Σπέισι - Αγαπώ τα παιδιά, και έχω τόσο καλή σχέση με την ανιψιά μου, τον ανιψιό μου και τα παιδιά τους. Είναι κάτι που πάντα σκέφτομαι