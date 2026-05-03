Την πρώτη του πρόβα στη σκηνή της Eurovision 2026 έκανε χθες, Σάββατο (02/05), ο Akyla, φέρνοντας τον κόσμο του Ferto στην Αυστρία, υπό την καλλιτεχνική ματιά του Φωκά Ευαγγελινού.

Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη και ερμήνευσε το κομμάτι με την χαρακτηριστική του ενέργεια, με τον creative director Φωκά Ευαγγελινό να υπογράφει κάθε λεπτομέρεια.

Όπως φαίνεται και από τις εικόνες που δημοσιεύονται, η σκηνή γεμίζει χρώμα και ο Akylas κάνει μέχρι και πατίνι.

Η πρώτη πρόβα του Akyla στη σκηνή της Eurovision | ΕΡΤ

Σημειώνεται πως ο Akylas, στη σκηνή της Eurovision, στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, συναντά τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης).

Μετά, σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης.

Κατά την πρώτη πρόβα της ελληνικής αποστολής, όλα κύλησαν ομαλά.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (costume designer για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες).

Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου.

