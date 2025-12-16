Eurovision 2026: Έτσι είναι η σκηνή που θα υποδεχτεί τις 35 χώρες

Ο αυστριακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF αποκάλυψε τον σχεδιασμό της σκηνής για την 70ή διοργάνωση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη.

Σκηνογράφος της ο Γερμανός σκηνογράφος Φλοριάν Βάιντερ, ο οποίος έχει σχεδιάσει τη σκηνή της Eurovision άλλες εννέα φορές.

Είχε ξεκινήσει σχεδιάζοντας τη σκηνή για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2011 στο Ντίσελντορφ, για τον οποίο έλαβε το Βραβείο Γερμανικής Τηλεόρασης για το Καλύτερο Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα. Η πιο πρόσφατη σκηνή που έφτιαξε ήταν στον φετινό διαγωνισμό στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Ο σχεδιασμός της σκηνής

Στην καρδιά της σκηνής θα βρίσκεται μια επιφάνεια LED σε σχήμα καμπυλωτού φύλλου, που θα αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της παραγωγής. Ένα εντυπωσιακό τόξο και μια περίτεχνη κατασκευή συμπληρώνουν αυτόν τον θεαματικό σχεδιασμό.

Το δημιουργικό πνεύμα της Βιεννέζικης Απόσχισης (Viennese Secession) βρίσκεται στον πυρήνα της σκηνογραφικής σύλληψης. Και όπως ακριβώς εκείνο το καλλιτεχνικό κίνημα, έτσι και η παραγωγή της ORF επιδιώκει συνειδητά να σπάσει τις συμβάσεις και να επιτρέψει νέες μορφές έκφρασης. Πρόκειται για το θάρρος της ανανέωσης, την ανοιχτότητα στη ριζοσπαστική δημιουργικότητα και μια νέα ελευθερία στον σχεδιασμό.

Τα τρία σχεδιαστικά μοτίβα

Τρία σχεδιαστικά μοτίβα θα μεταφέρουν αυτή την ιδέα στους θεατές της Vienna 2026 τον Μάιο:

Το Φύλλο

Σύμβολο προέλευσης και δυναμικού, εκφράζει τα νέα ξεκινήματα και τον συλλογικό σχεδιασμό. Πάνω του «γράφεται» η ποικιλόμορφη μουσική από ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Καμπύλη Γραμμή

Έκφραση συντονισμού, εξέλιξης και μουσικής κίνησης, ενσαρκώνει τη σύνδεση, το συναίσθημα και τη βιεννέζικη γοητεία.

Η Κατασκευή

Μια χρυσή δομή που συνδέει την τέχνη με τη λειτουργικότητα. Δημιουργεί τάξη, στηρίζει το καλλιτεχνικό όραμα και αποτελεί ένα συνειδητό αντίθετο στοιχείο προς την οργανική καμπύλη γραμμή.

Το Green Room θα συνδέεται απευθείας με τη σκηνή μέσω ενός διαδρόμου, ο οποίος –μεταξύ άλλων– θα επιτρέπει και τη «Νικητήρια Πορεία» (Winner’s Walk) μέσα από το κοινό.