Eurovision: Λιποθύμησε η εκπρόσωπος της Σουηδίας λίγα λεπτά μετά την γενική πρόβα

Με ένα έντονο περιστατικό αδιαθεσίας ήρθε αντιμέτωπη η εκπρόσωπος της Σουηδίας, Felicia, μετά τη χθεσινοβραδινή γενική πρόβα της Παρασκευής 15 Μαΐου, για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 24χρονη τραγουδίστρια από τη Σουηδία άρχισε να μην αισθάνεται, καθώς ένιωθε ζαλάδα και δυσφορία όσο βρισκόταν ακόμη στο Green Room. Μόλις κατέβηκε στα παρασκήνια, στο δρόμο για το καμαρίνι της κατέρρευσε και λιποθύμησε.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της σουηδικής αποστολής, Λότα Φούρεμπεκ, η λιποθυμία οφειλόταν σε απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης. Αυτή προκλήθηκε λόγω της έντονης ζέστη στον χώρο, της αφυδάτωση, της κούραση, αλλά και λόγω του στενού ρούχου που είχε επιλέξει.

Στο σημείο κλήθηκαν αμέσως γιατροί για να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και της χορηγήθηκαν υγρά για ενυδάτωση. Η Felicia μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο της για να ξεκουραστεί, πριν τον τελικό της Eurovision.

Η ομάδα της και οι γιατροί ανέφεραν ότι η κατάστασή της είναι πλέον σταθερή, και αναμένεται να διαγωνιστεί κανονικά στη σκηνή απόψε το βράδυ για τον μεγάλο τελικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιστατικό αυτό δεν σχετίζεται με τα προβλήματα φωνής που την ταλαιπώρησαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, καθώς πριν βγει στη σκηνή της Eurovision για την χθεσινή πρόβα ένιωθε πολύ καλά.