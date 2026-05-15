Eurovision: Γιατί δεν έχουμε δει ποτέ το πρόσωπο της Σουηδής τραγουδίστριας; Ο λόγος που φοράει πάντα μάσκα

Η τραγουδίστρια της Σουηδίας για την Eurovision 2026, η οποία μάλιστα αντιμετώπισε και ένα σοβαρό πρόβλημα με τη φωνή της λίγο πριν τον Μεγάλο Τελικό, έχει τραβήξει τα βλέμματα, τόσο για το ωραίο της τραγούδι, τόσο για το γεγονός ότι φοράει συνέχεια μάσκα.

Στο act της, φοράει μια λαμπερή υφασμάτινη μάσκα, ασορτί με τα ρούχα της, την οποία δεν βγάζει ποτέ, ενώ σε όλες τις τις εμφανίσεις, ακόμη και στο χαλί της Eurovision ή σε συνεντεύξεις ή σε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, τη φορά. άλλοτε στο στόμα, άλλοτε στα μάτια.

Κι όμως, ούτε είναι... άρρωστη, ούτε είναι στυλιστικό. Όπως έχει εξηγήσει στο παρελθόν, η Felicia Eriksson υπέφερε από κοινωνικό άγχος από την παιδική της ηλικία. Όταν ξεκίνησε την καριέρα της στο ποπ συγκρότημα Froken Snusk, άρχισε να φοράει μάσκες για να διατηρήσει την ανωνυμία της, παρά την αναγνώριση που συνεπάγεται η ενασχόληση με τη μουσική.

Έχει παραδεχτεί ότι φοβάται μήπως γίνει πολύ αναγνωρίσιμη και την κοιτάζουν επίμονα στον δρόμο ή μέσω των κοινωνικών δικτύων. Για να αποφύγει πιθανές τραυματικές εμπειρίες, προστατεύει τον εαυτό της πίσω από τις μάσκες. Υπενθυμίζεται ότι, είναι ένα αρκετά μεγάλο φαβορί για τη Eurovision 2026.