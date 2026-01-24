Έξι διάσημες Ελληνίδες που έχουν μιλήσει ανοιχτά για τις αμβλώσεις τους στο παρελθόν

Την εβδομάδα που μας πέρασε η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού περί αμβλώσεων κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο Open προκάλεσε σάλο αντιδράσεων και έδωσε τροφή για άφθονο σχολιασμό για ένα θέμα γύρω από το οποίο δεν θα έπρεπε να αμφισβητούνται αυτονόητα πράγματα.

Αν και στο παρελθόν το όλο θέμα των αμβλώσεων αντιμετωπιζόταν ως ταμπού και ίσως κάποιοι να δείχνουν πρόθυμοι να «γυρίσουμε» εκεί (μια ματιά σε μερίδα σχολίων στα social media θα σε πείσει...), εμείς θα προτιμήσουμε να θυμηθούμε τι έχουν εξομολογηθεί έξι επώνυμες Ελληνίδες σε συνεντεύξεις τους για την άμβλωση που έκαναν κάποια στιγμή στο παρελθόν και τον λόγο που τις οδήγησε σε αυτή την απόφαση.

Ναταλία Γερμανού

Ναταλία Γερμανού: Καλύτερα δε Γίνεται | Alpha

Η παρουσιάστρια του «Καλύτερα Δε Γίνεται» έχει αναφερθεί στην άμβλωση που έκανε σε ηλικία 20 ετών σε συνέντευξη που είχε δώσει στο περιοδικό Εγώ weekly, λέγοντας:

«Έτυχε όταν ήμουν 20 χρονών να μείνω έγκυος και επέλεξα συνειδητά να μην κρατήσω το παιδί, γιατί πιστεύω ότι ήμουν πολύ μικρή για να γίνω μάνα». Είναι όμως πολύ προσωπικό θέμα και δεν θα ήθελα να το συζητήσω περισσότερο.

Καλεσμένη δε στην εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου «Βράδυ με τον Πέτρο Κωστόπουλου» είχε χαρακτηρίσει την όλη εμπειρία «τραυματική» θέλοντας να περάσει ένα μήνυμα σε όσες κοπέλες μπορεί να την αντιμετωπίζουν λανθασμένα ως μέθοδο αντισύλληψης και είχε τονίσει ότι στη συνέχεια η ίδια πρόσεχε, ώστε να μην ξαναμείνει έγκυος αφού είχε πάρει συνειδητά την απόφαση να μην αποκτήσει παιδί.

Καίτη Γαρμπή

Το 2013 σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Τετ-Α-Τετ» η Καίτη Γαρμπή είχε μιλήσει για πρώτη φορά για την άμβλωση που είχε κάνει πριν μπει στη ζωή της ο Διονύσης Σχοινάς, ενώ σε άλλη συνέντευξή της στο People το 2016 είχε δηλώσει:

«Δεν μου αρέσει καθόλου να αναφέρομαι σε τόσο προσωπικά θέματα, ούτε μίλησα ανοιχτά επειδή με έπιασε κρίση ειλικρίνειας. Αναγκάστηκα να το πω, μια και η έκτρωση ήταν η αιτία που μου δημιούργησε πρόβλημα στο να μείνω έγκυος με φυσιολογικό τρόπο και με οδήγησε στην εξωσωματική.

Διαφορετικά δεν είναι ωραίο να εκτίθεσαι, να το παίζεις άνετη, για να λέει ο κόσμος πόσο ειλικρινής είσαι, ούτε να συντηρείς το μύθο σου, δεν υπάρχουν αυτά, είμαστε στο 2016.

Από την άλλη, δεν θα μπορούσα να κρύψω την εξωσωματική, γιατί είμαι πολύ υπερήφανη για τον γιο μου και πιστεύω πως βοήθησα πολλές γυναίκες που αντιμετώπιζαν τον ίδιο φόβο.

Στο τέλος, το μόνο που μετράει είναι να έρθει στην αγκαλιά σου το παιδί σου, όχι ο τρόπος που θα γίνει αυτό».

Δήμητρα Αλεξανδράκη

Δήμητρα Αλεξανδράκη | (NDP PHOTO)

Σε συνέντευξή της στο διαδικτυακό κανάλι του Φειδία Παναγιώτου η Δήμητρα Αλεξανδράκη είχε αναφερθεί στην άμβλωση που είχε κάνει σε ηλικία 24 ετών και ενώ βρισκόταν σε μια κακοποιητική σχέση.

«Έκανα άμβλωση στα 24 μου και είμαι πολύ χαρούμενη που έχω κάνει αυτό το πράγμα και δεν βασανίζω ένα παιδί στο σήμερα, δεν έσυρα ένα παιδί μαζί μου.

Θα το έσερνα μαζί μου, θα βασανιζότανε και εκείνο αλλά και εγώ. Νιώθω πραγματικά ότι γλίτωσα μια ψυχή, δεν βασάνισα μία ψυχή, αλλά την γλίτωσα.

Θα τρέξουν πολλοί να πούνε ότι είμαι της εκκλησίας. Ναι, το θεωρώ ότι είναι αμαρτία και το έχω εξομολογηθεί. Θεωρούσα μεγαλύτερη αμαρτία να το φέρω στη ζωή και να το βασανίσω.

Σε καμία περίπτωση δεν ήμουν έτοιμη, όπως και τώρα αν με ρωτάς, δεν είμαι έτοιμη. Η ζωή μου δεν ήταν τέτοια για να μπορέσω να αναθρέψω ένα παιδί.

Ήταν επιλογή μου, κατάλαβες; Φαντάσου να με ανάγκαζε κάποιος να πρέπει να κάνω κάτι, το οποίο δεν θέλω.

Επειδή εγώ το ξέρω πολύ καλά πώς είναι αυτό το κομμάτι, το έχω ζήσει, δεν είναι ευχάριστο σε καμία περίπτωση, αλλά είμαι σίγουρη ότι έπραξα το σωστό γιατί ήταν επιλογή μου», είχε πει τότε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Χριστίνα Κολέτσα

Χριστίνα Κολέτσα | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Πέρσι την άνοιξη η Χριστίνα Κολέτσα βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» και είχε αποκαλύψει ότι χρειάστηκε να προχωρήσει σε άμβλωση αφού λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε η ίδια, ήταν αδύνατο να προχωρήσει η κύηση.

«Βρέθηκα αντιμέτωπη με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο ακόμα δεν έχω καταλήξει τι μπορεί να είναι. Και παράλληλα, μαθαίνω στο πλαίσιο των εξετάσεων ότι κυοφορώ. Ήταν ένα σοκ για μένα, γιατί αυτομάτως ήξερα ότι με την θεραπεία και τις εξετάσεις που είχαν προηγηθεί, θα ήταν αδύνατον να κρατήσω το παιδί.

Όταν το έμαθα, ήμουν περίπου 5-6 εβδομάδων. Το διαπίστωσα με τις εξετάσεις, αυτό ήταν το τραγικό. Έπαιρνα κορτιζόνη και είχα κάνει και δύο αξονικές - μαγνητικές που και αυτό από μόνο του κάνει πολύ κακό.

Ανεξάρτητα από το ψυχολογικό που βίωσα, ανεξάρτητα από όλη την αγωνία που είχα για την υγεία μου, προέκυψε και αυτό και να σας πω την αλήθεια ήταν κάτι που δεν το περίμενα.

Δεν είμαι κάνα κοριτσάκι που μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Ο γιατρός μου είπε ότι είναι θαύμα και δώρο Θεού. Πόνεσα τόσο πολύ. Μιλάμε για ένα αυτοάνοσο, το οποίο παίζει να έχω»

Αυτή η άμβλωση που έκανα ήταν σαν το τέλος της μητρότητας. Δεν θεωρώ ότι μετά από αυτό θα κάνω παιδί. Πραγματικά το ένιωσα», είχε εξομολογηθεί η Χριστίνα Κολέτσα στην Κατερίνα Καινούργιου.

Μαρία Σολωμού

Μαρία Σολωμού | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipsterr στο YouTube η Μαρία Σολωμού είχε αναφερθεί στην άμβλωση που είχε κάνει σε πολύ νεαρή ηλικία, ενώ δεν έκρυψε και την έκπληξή της όταν είχε μάθει ότι η διαδικασία δεν είναι νόμιμη παντού.

«Θυμάμαι μικρή -γιατί έχω κάνει - μας έστελναν σε κάτι υπόγεια και το λέγανε μέσα από το στόμα. Λέω "παιδιά τι κάνουμε; Είναι κάτι;" Συγγνώμη, είναι ντροπή… Εγώ δεν ήξερα ότι στα εξωτερικά γίνεται τέτοιος χαμός.

Τώρα που έχουν βγει όλα προς τα έξω. Όσο ήμουν 19-22 χρόνων δεν ήξερα ότι είναι παράνομο. Όταν το συνειδητοποίησα, σοκαρίστηκα. Θυμάμαι να λέω "ποιος αποφασίζει για εμένα;" Δε γίνεται», είχε πει χαρακτηριστικά η γνωστή ηθοποιός.

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση

Στο βιβλίο της «Είμαι η Εριέττα», η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μίλησε για πρώτη φορά για την άμβλωση που είχε κάνει σε ηλικία 15 ετών, ενώ σε συνέντευξή της στο «Στούντιο 4» είχε εξηγήσει για ποιον λόγο αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για αυτό το θέμα.

«Ήθελα να το γράψω γιατί είναι ένα θέμα που ακόμα συζητιέται. Είμαστε μια θρησκευόμενη χώρα, η παράδοση υπάρχει και είναι καλό που υπάρχει σε κάποιο βαθμό, αλλά είναι καλό να ακουστεί ότι αυτά συμβαίνουν και δεν χρειάζεται να κατηγορηθεί ούτε ένα παιδί ούτε ένας γονιός».

Σε ερώτηση για το πώς είχε αντιδράσει η μητέρα της, Μαριάννα Λάτση, είχε απαντήσει: «Φέρθηκε φανταστικά, δεν με κατηγόρησε καθόλου. Δεν υπήρχε φωνή παρά μόνο συζήτηση και αποδοχή και ότι αυτό θα το αντιμετωπίσουμε. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι καλύτερο».

Μάλιστα, μέσα από ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση είχε θελήσει να στείλει το δικό της μήνυμα προς όλες τις γυναίκες που έχουν βρεθεί στην ίδια θέση.

«Έχω μιλήσει πολλές φορές για τα δυο μου αγόρια και το πόσο πολύ τα ήθελα και πάλεψα για να τα αποκτήσω.

Για πρώτη φορά στο βιβλίο μου όμως, μοιράστηκα και μια διαφορετική ιστορία - Αυτή ενός κοριτσιού 15 χρονών που έμεινε έγκυος με την πρώτη της σχέση και αποφάσισε να κάνει έκτρωση.

Ίσως κάποιος να φαντάζεται ότι η σημερινή Εριέττα θα κατέκρινε αυτό το κορίτσι. Ότι μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, θα "εκτιμούσε περισσότερο" την κύηση που κάποτε διέκοψε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Και όμως η σημερινή Εριέττα - η μαμά δύο παιδιών Εριέττα, κατανοεί περισσότερο από ποτέ την ανάγκη του να υπάρχει για κάθε κορίτσι - κάθε γυναίκα το δικαίωμα της διακοπής μιας κύησης.

Έχοντας το βιοποριστικό μου ζήτημα λυμένο, άπειρη υποστήριξη όποτε την χρειάζομαι και έναν σύζυγο που με στηρίζει σε όλα, υπάρχουν ακόμα ημέρες που δεν αντεπεξέρχομαι όπως πρέπει στις υποχρεώσεις μου ως μητέρα. Το να γίνεις γονιός είναι εύκολο (για κάποιους) - το να γίνεις ΚΑΛΟΣ γονέας, καθόλου!

Η γονεϊκότητα πρέπει να είναι συνειδητή επιλογή και όχι κάτι που απλά προέκυψε, πόσο μάλλον κάτι που μας επέβαλε ο οποιοσδήποτε πολιτικός ή νομοθέτης!

Το καλύτερο δε της παράνοιας που βιώνουμε σήμερα, είναι ότι εκφράζουν την άποψή τους πάνω στο θέμα άτομα που δεν έχουν καν μήτρα.

Ακόμα πιο τρομακτικό είναι το γεγονός ότι δεν αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητα του ψυχικού κόσμου ενός ανθρώπου και προτείνουν ως προφανή λύση την "υιοθεσία", αγνοώντας πλήρως τις επιπτώσεις της εγκατάλειψης και της ιδρυματοποίησης ενός παιδιού, οι οποίες είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένες.

#mybodymychoice λοιπόν και καμία ανοχή σε κανέναν που νομίζει ότι έχει δικαίωμα πάνω στο δικό μας σώμα!», είχε γράψει η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση.