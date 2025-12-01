Εξιτήριο για τη Μαρίνα Σάττι: Αποκαλύπτει το πρώτο πράγμα που θα κάνει όταν πάει σπίτι της

Ανησυχία προκάλεσε στους φανς της Μαρίνας Σάττι, η είδηση της νοσηλείας της, την οποία έκανε γνωστή η ίδια η τραγουδίστρια προκειμένου να αιτιολογήσει την απουσία της από το MadWlak και την ακύρωση της περιοδείας της στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, σήμερα (01/12) πήρε εξιτήριο και δηλώνει πώς είναι σε καλή κατάσταση. Όπως μεταδίδει και ο Alpha, στην εκπομπή της Super Katerina, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Όλα καλά με την υγεία μου. Ευχαριστώ και που ήρθατε. Για αυτό και φεύγω τώρα (από το νοσοκομείο).

Ήμουν αρκετές μέρες. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους γιατρούς, οι οποίοι - τώρα το λέω και συγκινούμαι - έκαναν τρομερή δουλειά, επιστήμονες που συνεργάστηκαν όλοι μεταξύ τους τρομερά. Όλοι οι άνθρωποι, οι νοσηλευτές συνεργάστηκαν τέλεια.

Σήμερα υποτίθεται ότι θα φεύγαμε κιόλας για την Αμερική, γιατί είχαμε την περιοδεία, η οποία αναβλήθηκε προφανώς.

Ο κόσμος μου έστελνε μηνύματα συνέχεια. Ερχόντουσαν και οι φίλοι μου πάρα πολύ όλες αυτές τις ημέρες. Αναθεώρησα, σκέφτηκα πάρα πολλά πράγματα», δήλωσε.

Αναφορικά με το πρώτο πράγμα που θα κάνει η τραγουδίστρια όταν πάει σπίτι και σε ερώτηση για το ποιος της έλειψε περισσότερο από όλους, απάντησε: «Δεν μου έλειψε τίποτα να πω την αλήθεια. Μόνο ο γατούλης μου».